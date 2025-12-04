Cuando los aficionados sigan este viernes el sorteo del Mundial 2026, observarán que hay plazas que aún no tienen dueño. En los grupos que queden conformados, esos lugares quedarán ‘a definir’. La mayoría de ellos corresponden a la definición del Repechaje UEFA, que entregará gran parte de los clasificados que faltan para el torneo.

¿Qué selecciones participarán del Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

Los equipos de la repesca europea se reparten entre quienes finalizaron en el 2° puesto de los grupos de las Eliminatorias UEFA y quienes ganaron su grupo en la última UEFA Nations League. En total, lo disputarán ¡16 equipos!, de los cuales doce vienen de las Eliminatorias Europeas y cuatro lo hacen desde la mencionada Liga de Naciones.

Eslovaquia: 2° del Grupo A de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo A de las Eliminatorias UEFA. Kosovo: 2° del Grupo B de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo B de las Eliminatorias UEFA. Dinamarca: 2° del Grupo C de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo C de las Eliminatorias UEFA. Ucrania: 2° del Grupo D de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo D de las Eliminatorias UEFA. Turquía: 2° del Grupo E de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo E de las Eliminatorias UEFA. Irlanda: 2° del Grupo F de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo F de las Eliminatorias UEFA. Polonia: 2° del Grupo G de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo G de las Eliminatorias UEFA. Bosnia: 2° del Grupo H de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo H de las Eliminatorias UEFA. Italia: 2° del Grupo I de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo I de las Eliminatorias UEFA. Gales: 2° del Grupo J de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo J de las Eliminatorias UEFA. Albania: 2° del Grupo K de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo K de las Eliminatorias UEFA. República Checa: 2° del Grupo L de las Eliminatorias UEFA.

2° del Grupo L de las Eliminatorias UEFA. Rumania: proveniente de la UEFA Nations League.

proveniente de la UEFA Nations League. Suecia: proveniente de la UEFA Nations League.

proveniente de la UEFA Nations League. Macedonia del Norte: proveniente de la UEFA Nations League.

proveniente de la UEFA Nations League. Irlanda del Norte: proveniente de la UEFA Nations League.

Italia, el sorprendente participante del repechaje [Foto: Getty]

¿Cuántos cupos entrega el Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

Los dieciséis seleccionados participantes de esta competición pondrán sólo 4 plazas en juego para la próxima Copa del Mundo. Una vez que finalice este certamen, los clasificados ya sabrán cuáles serán sus rivales, pues el sorteo del Mundial se hará con anterioridad. Luego, habrá otras dos plazas por definir pero se las disputarán en la Repesca de “resto del mundo” y no los europeos.

¿Cuál será el formato del Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

Las selecciones europeas que juegan el mini-torneo fueron separadas en cuatro “cuadros clasificatorios” con cuatro equipos cada uno. ¿Qué significa? A través de un sorteo realizado previamente, se dividió a los participantes en cuatro grupos compuestos por una semifinal y una final. Los ganadores de las semifinales pasarán a las finales, donde ocho equipos lucharán por los cuatro cupos.

Cuadro A: Gales vs. Bosnia | Italia vs. Irlanda del Norte.

Gales vs. Bosnia Italia vs. Irlanda del Norte. Cuadro B: Ucrania vs. Suecia | Polonia vs. Albania.

Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania. Cuadro C: Eslovaquia vs. Kosovo | Turquía vs. Rumania.

Eslovaquia vs. Kosovo Turquía vs. Rumania. Cuadro D: República Checa vs. Irlanda | Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

El vencedor de cada cuadro se clasificará al Mundial 2026 y se sumará al grupo que le toque en el sorteo de este viernes.

¿Cuándo se juega el Repechaje UEFA para el Mundial 2026?

La repesca europea para la Copa del Mundo tendrá lugar en la jornada FIFA del mes de marzo del 2026. Las semifinales se llevarán a cabo el 26 de marzo y las finales, el 31 de marzo. Cabe recordar que cada fase se jugará a partido único: no habrá ida y vuelta para agilizar la definición de los cuatro clasificados que faltan. ¿Quiénes se quedarán con las plazas restantes?

