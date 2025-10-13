¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Gales vs. Bélgica por las Eliminatorias UEFA?

Este lunes 13 de septiembre siguen las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Habrá partidos en África, Europa y Centroamérica y varios países todavía sueñan con la posibilidad de estar en la competición más importante a nivel clubes.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada es Gales vs. Bélgica por Eliminatorias UEFA. El encuentro correspondiente al grupo J, se disputará a las 12:45 hs de la CDMX. Ambos países tienen cinco partidos disputados, mientras que los demás ya tienen seis.

Hasta el momento el único líder del grupo es Macedonia del Norte con 12 unidades, mientras que los belgas ocupan el segundo lugar con 11 puntos, aunque si consiguen los tres puntos pasarán a ser los líderes. Mientras que Gales está tercero con 10.

En caso de que Gales pueda dar el batacazo y llevarse la victoria ante Bélgica, lo dejará momentáneamente fuera del torneo más importante del mundo a nivel selecciones. Sin embargo, cuentan con la baja de uno de sus históricos futbolistas: Aaron Ramsey.

¿Por qué no juega Ramsey ante Bélgica?

Tras convertirse en refuerzo de Pumas UNAM en este 2025, el mediocampista volvió a tener el rodaje que necesitaba y con eso le bastó para volver a ser convocado de cara a este fecha FIFA, después de un año sin jugar para su selección.

Sin embargo, a último momento sufrió una lesión en México que lo dejó fuera de la convocatoria. Ramsey se perdió el amistoso ante Inglaterra que terminó en derrota 3-0 para su equipo, mientras que tampoco estará ante Bélgica por eliminatorias.