En la continuidad de la quinta jornada del Grupo J de las Eliminatorias UEFA, un partido clave tendrá lugar este domingo en el Lotto Park de Anderlecht: Bélgica recibirá en casa y ante su afición a sus pares de Kazajstán, en un encuentro decisivo por los primeros puestos de la zona, en la clasificación rumbo al Mundial del año próximo.

La gran novedad de las alineaciones para este compromiso tiene que ver, sin duda alguna, con la ausencia de Romelu Lukaku. El portentoso delantero de los ‘Diablos Rojos’, y de la antigua camada de líderes y referentes de experiencia, no podrá ser partícipe del juego de hoy, ni siquiera integrando un lugar en el banco de suplentes del local.

En esta oportunidad, la baja del artillero que milita actualmente en el Napoli se explica en una cuestión física: viene de sufrir una lesión jugando para su equipo y eso afectó los planes del seleccionado. Si bien estaba convocado para esta jornada FIFA de Eliminatorias Europeas, debió bajarse de la nómina para quedarse en rehabilitación en Italia.

Según reveló el parte médico oficial, Lukaku presenta una “grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo”, aunque no se dio a conocer con precisión el grado de la misma ni el tiempo de recuperación que le demandará ponerse nuevamente al cien por ciento. Así, de mínima se perderá varias semanas de actividad y esta fecha con su Selección.

Sin Romelu Lukaku, los once iniciales de Bélgica para enfrentar a Kazajstán esta tarde serán los siguientes: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate, Max De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jeremy Doku. Varios de los “históricos” siguen siendo parte del proceso a un año del Mundial.

El partido Bélgica vs. Kazajstan se disputará HOY domingo 7 de septiembre, desde el estadio Lotto Park de la ciudad de Anderlecht, a partir de las 12.45 horas CDMX, por la jornada 5 del Grupo J de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2025. El encuentro será transmitido en México únicamente por la señal de SKY Sports.