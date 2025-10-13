Es tendencia:
Qué partidos se juegan HOY lunes 13 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En Europa, África y Centroamérica, se disputan las eliminatorias rumbo al Mundial del año próximo.

Por Ramiro Canessa

Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
© Getty ImagesEliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Restan 241 días para el comienzo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Algunos países ya tienen asegurado su boleto a la competición más importante del mundo a nivel selecciones, mientras que otros todavía luchan por ese lugar. Hoy, lunes 13 de septiembre, habrá encuentros en distintos continentes en busca de la clasificación.

Partidos de eliminatorias de UEFA:

  • Macedonia del Norte vs. Kazajistán – 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Alemania – 12:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza – 12:45 hs
  • Ucrania vs. Azerbaiyán – 12:45 hs
  • Suecia vs. Kosovo – 12:45 hs
  • Gales vs. Bélgica – 12:45 hs
  • Eslovaquia vs. Luxemburgo – 12:45 hs
  • Islandia vs. Francia – 12:45 hs

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Partidos de eliminatorias CONCACAF:

  • Honduras vs. Haití – 18:00 hs
  • Costa Rica vs. Nicagarua – 20:00 hs

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Partidos de eliminatorias CAF (África):

Resultados finales:

  • Guinea Ecuatorial vs. Liberia
  • Santo Tomé y Príncipe vs. Malaui
  • Sudán del Sur vs. Togo
  • Túnez vs. Namibia
  • Camerún vs. Angola – 10:00 hs
  • Cabo Verde vs. Esuatini – 10:00 hs
  • Lesoto vs. Zimbabue – 10:00 hs
  • Mauricio vs. Libia – 10:00 hs
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Los países que ya clasificaron al Mundial 2026

  • México (anfitrión)
  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
