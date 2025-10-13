Qué partidos se juegan HOY lunes 13 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Restan 241 días para el comienzo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Algunos países ya tienen asegurado su boleto a la competición más importante del mundo a nivel selecciones, mientras que otros todavía luchan por ese lugar. Hoy, lunes 13 de septiembre, habrá encuentros en distintos continentes en busca de la clasificación.
Partidos de eliminatorias de UEFA:
- Macedonia del Norte vs. Kazajistán – 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Alemania – 12:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza – 12:45 hs
- Ucrania vs. Azerbaiyán – 12:45 hs
- Suecia vs. Kosovo – 12:45 hs
- Gales vs. Bélgica – 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Luxemburgo – 12:45 hs
- Islandia vs. Francia – 12:45 hs
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Partidos de eliminatorias CONCACAF:
- Honduras vs. Haití – 18:00 hs
- Costa Rica vs. Nicagarua – 20:00 hs
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Partidos de eliminatorias CAF (África):
Resultados finales:
- Guinea Ecuatorial vs. Liberia
- Santo Tomé y Príncipe vs. Malaui
- Sudán del Sur vs. Togo
- Túnez vs. Namibia
- Camerún vs. Angola – 10:00 hs
- Cabo Verde vs. Esuatini – 10:00 hs
- Lesoto vs. Zimbabue – 10:00 hs
- Mauricio vs. Libia – 10:00 hs
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Los países que ya clasificaron al Mundial 2026
- México (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Argentina
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania (debut)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán (debut)
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
