¿Juega Kylian Mbappé? Las posibles alineaciones de Islandia vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

Los Vikingos y los Bleus se cruzarán en una nueva jornada del proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del año próximo.

Por Agustín Zabaleta

Islandia y Francia se medirán por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026
© Getty ImagesIslandia y Francia se medirán por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026

En el marco de la Jornada 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026Islandia y Francia se enfrentan este lunes 13 de octubre desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Laugardalsvöllur de la ciudad de Reikiavik, capital islandesa.

El equipo a cargo de Arnar Gunnlaugsson viene de caer en condición de local por 5-3 ente Ucrania y necesitan ganar si o si para seguir con aspiraciones de jugar la próxima Copa del Mundo. Con Francia ya alejado, en principio será una pelea mano a mano con los ucranianos por un boleto al Repechaje.

Del lado del equipo dirigido por Didier Deschamps, arriban a este cotejo tras golear por 3-0 a Azerbaiyán en condición de local y lidera de manera cómoda la zona. Si triunfa es prácticamente un hecho que se quedará con el cupo directo al certamen internacional de Estados Unidos México y Canadá.

La posible alineación de Islandia vs. Francia

  • Elias Olafsson
  • Victor Palsson
  • Sverrir Ingason
  • Daniel Gretarsson
  • Logi Tomasson
  • Jon Thorsteinsson
  • Isak Johannesson
  • Hakon Haraldsson
  • Mikael Anderson
  • Albert Gudjohnsen
  • Daniel Gudjohnsen
  • DT: Arnar Gunnlaugsson
La posible alineación de Francia vs. Islandia

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • William Saliba
  • Dayot Upamecano
  • Theo Hernández
  • Adrien Rabiot
  • Manu Koné
  • Kingsley Coman
  • Michael Olise
  • Hugo Ekitike
  • Khephren Thuram
  • DT: Didier Deschamps
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
