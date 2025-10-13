En el marco de la Jornada 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Islandia y Francia se enfrentan este lunes 13 de octubre desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Laugardalsvöllur de la ciudad de Reikiavik, capital islandesa.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cómo quedaron las semifinales del Mundial Sub-20 tras la eliminación de México?

El equipo a cargo de Arnar Gunnlaugsson viene de caer en condición de local por 5-3 ente Ucrania y necesitan ganar si o si para seguir con aspiraciones de jugar la próxima Copa del Mundo. Con Francia ya alejado, en principio será una pelea mano a mano con los ucranianos por un boleto al Repechaje.

Del lado del equipo dirigido por Didier Deschamps, arriban a este cotejo tras golear por 3-0 a Azerbaiyán en condición de local y lidera de manera cómoda la zona. Si triunfa es prácticamente un hecho que se quedará con el cupo directo al certamen internacional de Estados Unidos México y Canadá.

La posible alineación de Islandia vs. Francia

Elias Olafsson

Victor Palsson

Sverrir Ingason

Daniel Gretarsson

Logi Tomasson

Jon Thorsteinsson

Isak Johannesson

Hakon Haraldsson

Mikael Anderson

Albert Gudjohnsen

Daniel Gudjohnsen

DT: Arnar Gunnlaugsson

Publicidad

Publicidad

ver también Thierry Henry da a conocer el próximo equipo de Zinedine Zidane: “Todos lo sabemos”

La posible alineación de Francia vs. Islandia