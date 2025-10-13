En el marco de la Jornada 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Islandia y Francia se enfrentan este lunes 13 de octubre desde las 12:45 horas (Ciudad de México) en el Laugardalsvöllur de la ciudad de Reikiavik, capital islandesa.
El equipo a cargo de Arnar Gunnlaugsson viene de caer en condición de local por 5-3 ente Ucrania y necesitan ganar si o si para seguir con aspiraciones de jugar la próxima Copa del Mundo. Con Francia ya alejado, en principio será una pelea mano a mano con los ucranianos por un boleto al Repechaje.
Del lado del equipo dirigido por Didier Deschamps, arriban a este cotejo tras golear por 3-0 a Azerbaiyán en condición de local y lidera de manera cómoda la zona. Si triunfa es prácticamente un hecho que se quedará con el cupo directo al certamen internacional de Estados Unidos México y Canadá.
La posible alineación de Islandia vs. Francia
- Elias Olafsson
- Victor Palsson
- Sverrir Ingason
- Daniel Gretarsson
- Logi Tomasson
- Jon Thorsteinsson
- Isak Johannesson
- Hakon Haraldsson
- Mikael Anderson
- Albert Gudjohnsen
- Daniel Gudjohnsen
- DT: Arnar Gunnlaugsson
La posible alineación de Francia vs. Islandia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Theo Hernández
- Adrien Rabiot
- Manu Koné
- Kingsley Coman
- Michael Olise
- Hugo Ekitike
- Khephren Thuram
- DT: Didier Deschamps