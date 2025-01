En la UFC se necesita talento, claro, no en vano el octágono de la compañía es considerado como el mejor del mundo. Los artistas marciales que se presentan en escena son de los más destacados del planeta y esto se debe a sus grandes condiciones atléticas, pero hay otro aspecto que es fundamental para tener un luchador completo y ese es el carisma. Aquel protagonista que aporte su cuota de show a la historia tendrá un plus en su carrera y esto lo sabe muy bien Ailín Pérez, la argentina que está lista para seguir brillando.

Este sábado 18 de enero, Fiona se presentará en el UFC 311 para verse las caras con la brasileña Karol Rosa en el peso gallo. La argentina, ranqueada número 13 en la división se enfrentará a la octava mejor ubicada, por lo que se trata de un combate más que importante. En ese contexto, en la previa de una contienda que la puede catapultar bien alto, Ailín habla de todo con Bolavip y analiza a su rival, lanza dardos para distinto tipo de rivales e insiste con el sueño de llevar UFC a Argentina.

Entrevista completa a Ailín Pérez con Bolavip

-¿Cómo llegas a esta pelea? Se te ve bien, plena…

-Me siento bien, como lo decís que se me nota. Tuve que hacer unos ajustes después de mi victoria en Francia para seguir avanzando al siguiente nivel y lo que más siento en este momento son ansiedades y emociones para que llegue el día de la pelea.

-¿Qué análisis haces de tu rival y cómo crees que te atacará? Se la nota una luchadora muy sólida.

–Yo creo que Karol Rosa es una atleta completa, como lo acabas de decir. Es dura, las brasileras se identifican con ese don de no rendirse, entonces vamos a trabajar mucho la psicología. La pelea la estoy trabajando hace bastante tiempo y siento que Karol es warrior, es peleadora, ella es 100% UFC fighter. Es un atleta, es una peleadora completa, pero infelizmente ella no está a la altura de poder ganarme y me he preparado muy bien en todas mis áreas.

-¿Cómo imaginas el duelo y por dónde crees que va a pasar?

–Mira, estoy lista para someterla, para ganarle el ground and pound y también para noquearla de pie, así que yo voy a pensar en disfrutar la pelea primero y después en anular todo el tiempo su juego, estar siempre pensando qué es lo que está buscando y atacando ahí donde ella piensa que me puede ganar, que seguramente sea en el striking o el jiu-jitsu. Como te dije, me siento plenamente preparada para donde ella venga a presionar.

Su imagen viral del corte de peso y el cambio que tuvo hacer

-Respecto a la imagen viral de tu última pelea en la que se te vio sufriendo el corte de peso, ¿hubo algún cambio para esta vez?

-Cuando me llamaron yo estaba en Europa viviendo la vida de fiesta en fiesta, festejando mi cumpleaños y me llegó el llamado de esta pelea, entonces nosotros la agarramos y decidí cambiar de nutricionista automáticamente, para probar nuevos desafíos, nuevas cosas, ya que soy una atleta disciplinada. Tuve que cambiar unas estrategias de corte de peso y ahora están funcionando, vamos a ver como sigue esta semana que es la más importante para llegar el viernes a la balanza. Estoy trabajando con la gente del PI, trabajando con Glenn Castro que es un nutricionista muy conocido acá en el ambiente. Entonces estoy confiando en el trabajo y ya estoy viendo resultados.

Sus ataques a Julianna Peña y proyectos para 2025

-Cuando proyectaste el 2025, ¿qué te imaginaste?

Te lo voy a decir lo más serena posible: yo le voy a ganar a Karol el 18 de enero, va a ser una victoria contundente, voy a impresionar a todos los fanáticos y a cerrar un montón de bocas. Luego de eso voy a pedirle al UFC pelear con Kayla Harrison porque Julianna Peña es una cagona. Julianna Peña no está aprovechando que tiene el cinturón, no está aceptando pelea, no sé qué se piensa que es… No está aprovechando ninguna pelea, ninguna posibilidad ni rivales. Entonces, yo creo que ganándole a Karol de la forma en la que voy a ganar le voy a pedir al UFC una pelea por el título interino con Kayla Harrison, que es la que está buscando pelear por título. Teniendo cinco victorias consecutivas, finalizando a Darya, Finalizando a Karol, creo que soy la siguiente titular. Entonces, hacer un interino para ver quien es la contendiente realmente al cinturón oficial es una buena chance.

Julianna Pena es la próxima rival que quiere Ailín Pérez en UFC. (GETTY IMAGES)

-¿Te parece justo que te hayan dado la pelea con Karol o esperabas una rival mejor ranqueada?

–Me dieron el descarte. El descarte brasilero le llamo, porque hay mejores brasileras que Karol, pero bueno… Vamos paso a paso, hay que ganarle a Karol para el siguiente paso, ¿no?

La posibilidad de devolver UFC a Argentina

-¿Seguís subida al barco de volver a llevar UFC a Argentina?

–Como no voy a estar subida al barco si yo soy la capitana, soy la que está en el ranking, soy la que va a hacer esto realidad, la responsable de la idea. Obviamente es de todos los argentinos, la estoy encarando firme, con liderazgo y como ganó Santi (Ponzinibbio) voy a ganar yo, va a ganar (Francisco) Prado, va a ganar Esteban (Ribovics), el Chino (Kevin Vallejos) va a tener su primera pelea con un nocaut hermoso, confío mucho en él y van a venir más argentinos. Así que el hecho de el UFC, no sé si este año, pero el año que viene, a la Argentina va a ser realidad.

-¿Tenés relación con el resto de luchadores argentinos?

–Con todos, no te voy a decir que somos amigos, pero tengo más relación con Francisco Prado porque trabajamos juntos, con el mismo manager. Cada vez que lo veo a Santi siempre es alegría, pasión, esperanza de seguir avanzando y peleando en el UFC. Y obviamente cuando comparto con el Chino, con Esteban también están esas ganas, esa felicidad de que estuvimos compartiendo eventos en la Argentina y ahora estamos compartiendo eventos en el mundo representando la celeste y blanca… Entonces eso es: ‘Vamos, estamos haciendo bien, sigamos avanzando’.

-¿Estás haciendo enfoque en algo específico para mejorar?

-Busco siempre aprender, ¿sabes? Yo creo que no es casualidad que esté hoy en día 4-0, encarando el top 10 en una cartelera histórica en Los Ángeles, nada es casualidad... Tampoco te voy a decir que soy una bruja y que tengo la bola de cristal, no, ja. Pero todo fue sudor, trabajo y estoy en el camino correcto, entonces voy a seguir manteniéndome en ese enfoque de querer aprender, evolucionar y mostrando que soy la mejor.

-¿Y en relación a lo que pasa dentro del octágono?

–Trabajé mucho la mente en poder finalizar las peleas porque soy dominante, fuerte, agresiva, respondo, no es fácil conectarme, lo he demostrado mis últimas peleas. No me doy por vencida, si no puedo derribar en el primero, sé que en el segundo, tercer intento, en el cuarto… Si tengo que hacer de 10 a 15 derribos por pelea también lo puedo hacer. Yo sé todo lo duro que entreno y trabajo mentalmente para llevar la victoria. Eso es lo que me identifica y en lo que trabajo. Ailín Pérez siempre sale con la victoria.

-¿Cómo manejas la ansiedad de querer finalizar y que muchas veces no se pueda?

-Y… Mira, en mi caso no es tan así porque no doy peleas aburridas o por lo menos eso veo de los fans. Siempre estoy ahí insistiendo en terminar el combate porque soy dominante, como te dije, entonces por ahí trabajo mucho en los campamentos la frustración de decir: ‘Tuve cuatro derribos en el segundo (round) y no pude terminarlo al sparring’ y me voy con ese trago amargo a mi casa y empiezo a analizar: ‘¿Por qué no lo pude finalizar a mi compañero? ¿Qué me está faltando? Y ahí empiezo a trabajar la mentalidad, en qué necesito en ese momento. Quizás relajarme, quizás confiar, quizás entrenar más la técnica… Todas esas posibilidades que tengo para mejorarlas las trabajo con mi psicólogo y mi equipo y llega el día de la pelea y puedo finalizar. O quizás no finalicé, pero hice cuatro derribos, entonces si lo puedo hacer en el gimnasio tengo confiar y trabajar.

Su rivalidad con Tracy Cortez y la pelea que no será

-La pelea con Tracy Cortez… ¿Diste vuelta la página y la dejaste atrás?

-Sí, yo hice mi comentario de que ella se había cortado el pelo, ¿te acordás? Mira amigo, yo soy así, cuando yo ataco lo hago hasta el final, no es que tiro el bocadito y me escondo, never. Si yo ataco es porque quiero algo. Ella peleó en 35 (135 libras) antes, ahora bajó 25 porque le está costando dar el peso, entonces ya que opinó sobre mi desempeño en la báscula de mi pelea anterior, yo la invité a pelear conmigo y se negó, se cagó… Así que yo pasé la página, si no está apta para subirse a la jaula conmigo directamente que no pierda tiempo, porque yo solamente le voy a dar prensa a las que tienen coraje.

-¿Trabajas con tu psicólogo o en soledad esos momentos de frustración que me mencionabas?

-Ambas. Trabajo con el psicólogo una o dos veces por semana a medida que se va acercando la pelea y el hecho de estar todos los días entrenando con mi equipo... Ellos me conocen muy bien, están en todos mis días, nos vemos siempre y siempre buscamos evolucionar. Ellos también son psicólogos míos, ja.

-¿Cómo analizas tu crecimiento con tanta fama y cómo lidias internamente con eso?

-Es mental. Por ejemplo, esto lo he soñado, lo he manifestado, lo quería cuando era adolescente y veía a Ronda Rousey y a Holly Holm… Nunca me voy a olvidar esa imagen de como Holy le dio una patada en la cabeza a ronda. Eso que me transmitieron esas dos peleadoras, que hoy en día no están en su mejor momento porque es mi momento… Veo eso y lo sigo deseando de la misma forma, en lo que ellas me transmitieron, más allá de que ganó Holm, fue la historia que hicieron, esa sensación que vivieron en la jaula de tantos los hombres, porque éramos pocas peleadoras… Quiero seguir sintiendo eso, que el MMA femenino me siga transmitiendo esa sensación de poder hacerlo. Entonces, cuando voy lo hago, me manifiesto, hasta incluso no sé si siento más felicidad de verlo o hacerlo y nada… Son emociones que también las trabajo con el psicólogo porque, por ahí, mezclo mucho lo personal fuera del octágono, las emociones de querer hacerlo al poder. Es todo un equilibrio mental que no hay que pasarse, porque sino perdés el papel que tenés que hacer en la pelea y puff… Te ganan y vos decís: ‘No, pero si yo soy mejor’. Bueno, pero en ese momento la cagaste… Es así.

-¿Cómo se le responde a alguien que viene a presionarte verbalmente?

-Yo estoy esperando que vengan con el marketing a presionarme, porque ninguna lo ha hecho todavía. Todas tuvieron la posibilidad de jugar conmigo a lo mental y no se animaron, ninguna se plantó adelante mío a decirme todo lo que yo les digo, entonces ahí estoy viendo que su mentalidad no está apta para pelear conmigo.

–Entonces repasemos los planes de Ailín Pérez para 2025…

–Pelearle a Kayla Harrison por el título interino ya que Julianna Peña es una cagona y no está aprovechando su liderazgo, su reinado en la 135 libras y demostrarle también al UFC que yo también quiero ser la campeona y voy detrás de ese cinturón. O tres también, depende cómo estén las rivales rechazando peleas, porque hay varias que ya me han rechazado. Siempre estoy a la espera del llamado.

-¿Te genera algo la pelea con Irene Aldana?

-Sí, de hecho yo me veía con Irene Aldana. Ella está en bajada, ¿viste? Es una buena peleadora, tuvo momentos buenos hace unos años atrás, en su prime estaba, pero yo siento que está en decaída y que no tiene muchas armas para poder vencerme. Así que, no es una pelea que me emocione, pero sí hay que hacerla… Allá vamos mi carnala, ja.

-Un mensaje para que todos te apoyen este sábado 18 de enero en tu pelea vs. Karol Rosa…

-A todos los fans que no se despeguen de la televisión, de las pantallas, en todas las redes sociales. Van a ver una Ailín 6.0, revolucionada… Como siempre se los digo, buscando someter, dar el show que todos los fans quieren y nada… Yo sé que esta pelea va a ser dura, pero siempre estoy apta para ganarlas.