Alineaciones de AZ Alkmaar y Hapoel por la Europa League: formaciones probables

Se viene AZ Alkmaar vs. Hapoel este jueves 15 de octubre desde las 10:45 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan AZ Alkmaar y Hapoel
AZ Alkmaar viene de caer 0-1 ante Sunderland.
Hapoel viene de empatar 0-0 con Zagreb.
Las alineaciones de AZ Alkmaar y Hapoel
AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Mateo Chavez, Lewis Schouten, Wouter Goes, Elijah Dijkstra, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal, Ayoub Oufkir. DT: Lee-Roy Echteld.
Hapoel (4-3-3): Ofir Marciano, Pedro Amador, Miguel Vitor, Djibril Diop, Guy Mizrahi, Mohamad Kanaan, Lucas Ventura, Forson Amankwah, João Victor, Igor Zlatanović, Javon East. DT: Ran Kozuch.
Suplentes de AZ Alkmaar: Valdemar Byskov Andreasen, Jordy Clasie, Rome Jayden Owusu Oduro, Seiya Maikuma, Weslley Patati, Bendegúz Kovács, Wesley Hoedt, Rion Ichihara, Mees De Wit.
Suplentes de Hapoel: Matan Baltaxa, Eliel Peretz, Zahi Ahmed, Amir Ganah, Itay Rotman, Idan Nachmias, Niv Yehoshua, Marco Wolff.
La previa de AZ Alkmaar y Hapoel: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 10:45 (hora de México)
- Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Ararat, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Hapoel: vs. Union Saint-Gilloise, jueves 22 de octubre