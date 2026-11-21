Santos Laguna y León se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio TSM Corona, por la jornada 17 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Santos Laguna recibe a León este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Santos Laguna ganó 2-0 como visitante ante Atlante. El conjunto marcha 7° con 25 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Necaxa.

León viene de empatar 1-1 como local ante Chivas. León ocupa el puesto 9 con 23 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Cruz Azul.

El historial entre Santos Laguna y León

Santos Laguna y León se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 10 triunfos de Santos Laguna, 15 de León y 6 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/02/2026 León vs. Santos Laguna 2-1 Liga MX 18/10/2025 Santos Laguna vs. León 2-0 Liga MX 09/03/2025 Santos Laguna vs. León 2-1 Liga MX 25/08/2024 León vs. Santos Laguna 1-1 Liga MX 27/01/2024 León vs. Santos Laguna 3-2 Liga MX 27/11/2023 León vs. Santos Laguna 3-2 Liga MX 09/10/2023 Santos Laguna vs. León 0-2 Liga MX 20/03/2023 León vs. Santos Laguna 4-1 Liga MX 19/08/2022 Santos Laguna vs. León 2-1 Liga MX 25/04/2022 Santos Laguna vs. León 1-1 Liga MX

Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs

Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs

Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs

Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs

Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

Santos Laguna y León se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX. El partido se transmitirá por ESPN , Disney+ Premium y ViX .

, y . Santos Laguna suma 25 puntos en el torneo.

suma 25 puntos en el torneo. León suma 23 puntos en el torneo.