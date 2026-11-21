Santos Laguna recibe a León este sábado 21 de noviembre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Santos Laguna ganó 2-0 como visitante ante Atlante. El conjunto marcha 7° con 25 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Necaxa.
León viene de empatar 1-1 como local ante Chivas. León ocupa el puesto 9 con 23 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Cruz Azul.
El historial entre Santos Laguna y León
Santos Laguna y León se enfrentaron 31 veces en los últimos años: 10 triunfos de Santos Laguna, 15 de León y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|León vs. Santos Laguna
|2-1
|Liga MX
|18/10/2025
|Santos Laguna vs. León
|2-0
|Liga MX
|09/03/2025
|Santos Laguna vs. León
|2-1
|Liga MX
|25/08/2024
|León vs. Santos Laguna
|1-1
|Liga MX
|27/01/2024
|León vs. Santos Laguna
|3-2
|Liga MX
|27/11/2023
|León vs. Santos Laguna
|3-2
|Liga MX
|09/10/2023
|Santos Laguna vs. León
|0-2
|Liga MX
|20/03/2023
|León vs. Santos Laguna
|4-1
|Liga MX
|19/08/2022
|Santos Laguna vs. León
|2-1
|Liga MX
|25/04/2022
|Santos Laguna vs. León
|1-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN, Disney+ Premium, ViX
- Estados Unidos: ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Pachuca vs. Toluca — sábado 21 de noviembre, 16:50 hs
- Pumas UNAM vs. Monterrey — sábado 21 de noviembre, 19:00 hs
- Tigres vs. Club América — sábado 21 de noviembre, 21:00 hs
- Chivas vs. Cruz Azul — domingo 22 de noviembre, 17:07 hs
- Querétaro vs. Necaxa — domingo 22 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Santos Laguna y León se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 17 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN, Disney+ Premium y ViX.
- Santos Laguna suma 25 puntos en el torneo.
- León suma 23 puntos en el torneo.