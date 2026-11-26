Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena. Beşiktaş viene de caer 2-3 ante Celtic y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hapoel viene de caer 0-2 ante OFI Crete y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Beşiktaş y Hapoel
Beşiktaş (4-3-3): Alexander Nuebel, Amir Murillo, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Ridvan Yilmaz, Junior Olaïtan, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakili, Dušan Vlahović, Leandro Trossard. DT: Vincenzo Italiano.
Hapoel (4-3-3): Marco Wolff, Guy Mizrahi, Djibril Diop, Idan Nachmias, Matan Baltaxa, Forson Amankwah, Niv Yehoshua, Zahi Ahmed, Mohammed Abu Rumi, Adrián Ugarriza, Yonas Malede. DT: Ran Kozuch.
Bajas y ausentes de Beşiktaş y Hapoel
Beşiktaş:
- Ümit Akdağ (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Hapoel:
- Dario Zuparic (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Beşiktaş y Hapoel: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 11:45 (hora de México)
- Estadio: Batumi Arena
- Historial: 2 cruces — Beşiktaş ganó 2, Hapoel ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 23/02/2017: Beşiktaş 2-1 Hapoel
- Próximo partido de Beşiktaş: vs. Leverkusen, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Hapoel: vs. Juventus, jueves 10 de diciembre