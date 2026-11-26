Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Batumi Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Hapoel este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Batumi Arena.

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Beşiktaş llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Hapoel tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Beşiktaş viene de perder 2-3 como visitante ante Celtic. El equipo ocupa el puesto 8 con 7 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Crystal Palace.

Hapoel perdió 0-2 como local ante OFI Crete en la fecha anterior. Hapoel está 33° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-4 como visitante ante Union Saint-Gilloise.

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El historial entre Beşiktaş y Hapoel

Beşiktaş y Hapoel se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Beşiktaş.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/02/2017 Beşiktaş vs. Hapoel 2-1 UEFA Europa League 16/02/2017 Hapoel vs. Beşiktaş 1-3 UEFA Europa League

Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

Beşiktaş y Hapoel se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Hapoel suma 1 punto en el torneo.