Alineaciones de NK Celje y Omonia por la Europa League: formaciones probables

Se viene NK Celje vs. Omonia este jueves 15 de octubre desde las 10:45 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan NK Celje y Omonia
NK Celje viene de caer 0-2 ante Leverkusen.
Omonia viene de ganarle 1-0 a Celta.
Las alineaciones de NK Celje y Omonia
NK Celje (4-2-3-1): Žan-Luk Leban, Milot Avdyli, Artemijus Tutyškinas, Lukasz Bejger, Pijus Širvys, Svit Sešlar, Mark Zabukovnik, Luka Vešner Tičić, Armandas Kučys, Benjamin Verbič, Yaya Dukuly. DT: Zoran Zeljković.
Omonia (4-2-3-1): Fabiano, Jure Balkovec, Ľubomír Šatka, Senou Coulibaly, Jean-Kévin Duverne, Muamer Tanković, Panagiotis Andreou, Mateo Marić, Lois Diony, Jaden Sean Montnor, Ewandro Costa. DT: Henning Berg.
Suplentes de NK Celje: Darko Hrka, Mario Kvesić, Blaž Kramer, Luka Kolar, Papa Daniel, Žan Žužek, Alpha Diounkou, Žiga Frelih, Veton Tusha, Dejan Suhovrsnik, Leonardo Koutris, Matic Ivanšek.
Suplentes de Omonia: Thomas Kaminski, Andronikos Kakoullis, Florin Tanase, Luuk Brouwers, Mihlali Mayambela, Stefan Simič, Loïc Négo, Andreas Christou, Angelos Neofytou, Christos Konstantinidis.
La previa de NK Celje y Omonia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 10:45 (hora de México)
- Próximo partido de NK Celje: vs. Red Bull, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Omonia: vs. Benfica, jueves 22 de octubre