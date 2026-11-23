Tras no poder cumplir ninguno de los objetivos a lo largo del primer y segundo semestre, se agotó la paciencia y se vienen cambios.

La prematura eliminación fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 dejó un golpe muy duro en el seno de Tigres UANL. Con el objetivo de revertir esta pálida imagen y recuperar el protagonismo perdido, la directiva felina ya trabaja en una profunda reestructuración deportiva de cara al Clausura 2027.

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Uno de los principales focos de ajuste apunta a la liberación de plazas de extranjeros en el ataque y el mediocampo. En ese sentido, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre —con vínculo vigente hasta diciembre de 2029— encabeza la lista de posibles salidas tras no lograr consolidarse como el referente ofensivo esperado en San Nicolás de los Garza.

Una situación similar atraviesa su compatriota César Araújo, cuyo contrato también se extiende hasta junio de 2029. El mediocampista charrúa no terminó de colmar las expectativas en la zona central del campo y aparece como otro firme candidato para buscar nuevos horizontes en este mercado de invierno.

Por su parte, el extremo Ozziel Herrera afronta un escenario contractual determinante, ya que su vínculo expira en junio de 2027 y a partir de enero quedará habilitado para negociar como agente libre. Ante el riesgo de perderlo sin ingresos económicos en seis meses, la cúpula auriazul escuchará ofertas formales para transferirlo de inmediato.

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La revisión profunda del plantel también alcanza a futbolistas nacionales en distintas líneas del equipo. En la última línea aparece señalado el defensor Rafael Guerrero tras el flojo rendimiento colectivo mostrado a lo largo del semestre, motivo por el cual su continuidad quedó sujeta a evaluación interna.

Finalmente, el experimentado mediocampista Juan Pablo Vigón también figura en el radar de posibles bajas para el próximo año. Luego de cumplir sucesivas extensiones contractuales en la institución, su ciclo deportivo entra en etapa de análisis mientras Tigres define los movimientos necesarios para renovar su plantilla.

En síntesis

Tigres UANL prepara una reestructuración tras quedar eliminado en el Torneo Apertura 2026 .

prepara una reestructuración tras quedar eliminado en el . Rodrigo Aguirre y César Araújo encabezan las posibles salidas de extranjeros rumbo al Clausura 2027 .

y encabezan las posibles salidas de extranjeros rumbo al . Ozziel Herrera, Rafael Guerrero y Juan Pablo Vigón podrían dejar el club en invierno.