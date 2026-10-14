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Europa League

Alineaciones de Sparta y Lillestroem por la Europa League: formaciones probables

Sparta y Lillestroem se enfrentan este jueves 15 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sparta vs. Lillestroem, Europa League
Sparta vs. Lillestroem, Europa League

Se viene Sparta vs. Lillestroem este jueves 15 de octubre desde las 10:45 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Sparta y Lillestroem

Sparta viene de ganarle 4-1 a Ararat.

Lillestroem viene de caer 1-2 ante Torreense.

Las alineaciones de Sparta y Lillestroem

Sparta (4-3-3): Jakub Surovcik, Jaroslav Zeleny, Tobias Guddal, Loic Mbe Soh, Martin Suchomel, Hugo Sochurek, Roman Macek, Adam Karabec, Josimar Alcocer, Jonatan Braut Brunes, John Mercado. DT: Brian Priske.

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Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Frederik Elkaer, Sander Moen Foss, Ruben Gabrielsen, Lars Ranger, Gustav Kjolstad Nyheim, Eric Kitolano, Filip Ottosson, Felix Va, Fredrik Gulbrandsen, Daniel Bassi. DT: Hans Erik Odegaard.

Suplentes de Sparta: Pavel Kaderabek, Santiago Eneme, Viktor Tamas Vitalyos, Andy Irving, Joao Grimaldo, Patrik Vydra, Matyas Vojta, Lukas Franc.

Suplentes de Lillestroem: Stephan Hagerup, Sturla Ottesen, Thomas Lehne Olsen, Gustav Nordh, Henrik Molvaer Melland, Kevin Martin Krygard, Seun Akanji, Yaw Paintsil, Ylldren Ibrahimaj, Stian Kristiansen.

La previa de Sparta y Lillestroem: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Próximo partido de Sparta: vs. Olympiacos, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Lillestroem: vs. Real Sociedad, jueves 22 de octubre
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