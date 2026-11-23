Los Diablos Rojos y los Rojinegros se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Conoce qué día se disputa el encuentro, a qué hora comienza y qué canales transmitirán el duelo en directo.

Los Diablos Rojos del Toluca reciben al Atlas este miércoles 25 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo sobre el césped del Estadio Nemesio Diez, en Toluca.

Publicidad

Este cruce abre las acciones de la Liguilla del balompié mexicano, con el duelo de vuelta programado para el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Debido a que Atlas terminó mejor ubicado en la tabla general (4.º lugar con 28 puntos frente al 5.º puesto de los escarlatas con 27 unidades), los Zorros cuentan con la ventaja deportiva en caso de empate en el marcador global, lo que obliga al Toluca a sacar ventaja en el Infierno en estos primeros 90 minutos.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados de ambos equipos en territorio mexicano es que este encuentro de ida en el Estadio Nemesio Diez contará con amplia cobertura tanto en señal gratuita como en televisión por cable y streaming online:

Televisión Abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Canal 5 y Azteca 7. Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming Online: ViX Premium y FOX One.

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El conjunto del Toluca llega a esta serie tras finalizar la etapa regular en la quinta posición con 27 puntos. Pese a cerrar la fase regular con una derrota 2-0 ante Pachuca, los Diablos Rojos se consolidaron como una de las ofensivas más peligrosas del torneo (35 goles a favor) y ya saben lo que es imponerse con autoridad en casa ante este rival, luego de golear 5-2 a los rojinegros en la Jornada 8 en el Nemesio Diez.

Por su parte, el Atlas se presenta a esta instancia en el cuarto peldaño de la clasificación con 28 unidades. La escuadra tapatía buscará sobreponerse a su historial reciente en la capital mexiquense con orden defensivo y efectividad al contragolpe para llevarse un resultado favorable a Guadalajara que le permita cerrar la llave en el Estadio Jalisco con el criterio de desempate a su favor.

En sintesis

Toluca y Atlas se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por los Cuartos de Final .

este miércoles 25 de noviembre por los . Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium y FOX One transmitirán el partido en México.

transmitirán el partido en México. Atlas terminó cuarto con 28 puntos y tiene ventaja deportiva sobre Toluca (27).