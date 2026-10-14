Dónde ver EN VIVO Lech Poznan vs. Leverkusen por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Lech Poznan y Leverkusen se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, Lech Poznan y Leverkusen abren la segunda fecha de la Europa League con realidades opuestas tras el primer cruce del grupo.

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Son solo tres puntos en juego todavía, pero ninguno de los dos quiere arrancar la fase de grupos con otra caída. Leverkusen llega como favorito y necesita confirmar que el inicio no fue casualidad.

Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Lech Poznan debutó con una goleada en contra: cayó 0-4 como visitante ante Crystal Palace y todavía no sumó unidades en el torneo. El equipo polaco necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado de la zona de clasificación.

Leverkusen, en cambio, empezó con triunfo. Ganó 2-0 de local ante NK Celje y se ubica octavo con los tres puntos en el bolsillo. El equipo alemán llega con la confianza de un arranque sólido y la intención de estirar la diferencia en la tabla.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis