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Europa League

Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Lech Poznan, Europa League
Benfica vs. Lech Poznan, Europa League

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Benfica ganó 4-1 como visitante ante Omonia. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Celtic.

Lech Poznan viene de empatar 1-1 como local ante Sunderland. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-4 como local ante Leverkusen.

El historial entre Benfica y Lech Poznan

Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/12/2020Benfica vs. Lech Poznan4-0UEFA Europa League
22/10/2020Lech Poznan vs. Benfica2-4UEFA Europa League

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN.
  • Benfica suma 9 puntos tras vencer a Omonia, Celtic y Milan.
  • Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.
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