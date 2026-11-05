Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

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Benfica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lech Poznan tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Benfica ganó 4-1 como visitante ante Omonia. El conjunto marcha 2° con 9 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Celtic.

Lech Poznan viene de empatar 1-1 como local ante Sunderland. El equipo ocupa el puesto 32 con 1 punto. Antes perdió 0-4 como local ante Leverkusen.

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El historial entre Benfica y Lech Poznan

Benfica y Lech Poznan se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Benfica.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/12/2020 Benfica vs. Lech Poznan 4-0 UEFA Europa League 22/10/2020 Lech Poznan vs. Benfica 2-4 UEFA Europa League

Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN .

y . Benfica suma 9 puntos tras vencer a Omonia, Celtic y Milan.

suma 9 puntos tras vencer a Omonia, Celtic y Milan. Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.