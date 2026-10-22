Lech Poznan vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque en la fase de liga no pudo ser más dispar para estos dos equipos y eso se nota en cada número que dejaron hasta ahora.
Sunderland llega con puntaje ideal y la chance de meterse entre los puestos de clasificación directa si estira la racha. Para Lech Poznan, en cambio, el objetivo es mucho más urgente: cortar una mala racha que lo tiene sin puntos.
La actualidad de ambos equipos
Lech Poznan es el colista del torneo, con dos derrotas en dos presentaciones y sin convertir un solo gol. Cayó goleado de local ante Leverkusen y también sufrió una paliza como visitante frente a Crystal Palace, así que llega golpeado y con la necesidad de mostrar otra cara ante su gente.
Sunderland, en cambio, no perdió pisada: ganó sus dos partidos, el último de visitante ante Torreense y antes como local frente a AZ Alkmaar. Esa efectividad lo tiene en la décima posición con puntaje perfecto y lo convierte en el candidato lógico a quedarse con los tres puntos.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports 2
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Claro Sports 2
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports 2.
- Lech Poznan suma 0 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 6 puntos tras vencer a Torreense y AZ Alkmaar.