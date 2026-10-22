Lech Poznan vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El arranque en la fase de liga no pudo ser más dispar para estos dos equipos y eso se nota en cada número que dejaron hasta ahora.

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Sunderland llega con puntaje ideal y la chance de meterse entre los puestos de clasificación directa si estira la racha. Para Lech Poznan, en cambio, el objetivo es mucho más urgente: cortar una mala racha que lo tiene sin puntos.

La actualidad de ambos equipos

Lech Poznan es el colista del torneo, con dos derrotas en dos presentaciones y sin convertir un solo gol. Cayó goleado de local ante Leverkusen y también sufrió una paliza como visitante frente a Crystal Palace, así que llega golpeado y con la necesidad de mostrar otra cara ante su gente.

Sunderland, en cambio, no perdió pisada: ganó sus dos partidos, el último de visitante ante Torreense y antes como local frente a AZ Alkmaar. Esa efectividad lo tiene en la décima posición con puntaje perfecto y lo convierte en el candidato lógico a quedarse con los tres puntos.

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Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis