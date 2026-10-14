Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre se juega la segunda fecha de la Europa League y Union Saint-Gilloise llega con la chance de meter presión arriba de la tabla si vuelve a sumar de local.
Los dos equipos arrancaron el torneo con resultados opuestos y necesitan puntos para no quedar relegados en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones
La actualidad de ambos equipos
Union Saint-Gilloise empezó con todo en esta Europa League: goleó 3-0 como visitante frente a Viktoria y esa victoria lo dejó en la quinta posición con tres puntos en su único partido disputado. El equipo belga llega con la confianza de haber resuelto bien su debut europeo y buscará ratificar ese nivel ahora de local.
La Real Sociedad, en cambio, tuvo un comienzo complicado. Perdió 2-1 como local ante el Bournemouth y quedó en el puesto 21 sin unidades. El equipo español necesita reaccionar rápido para no complicarse en las cuentas de la fase de liga y este cruce aparece como la oportunidad inmediata para empezar a revertir ese arranque.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
- Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
- Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Union Saint-Gilloise suma 3 puntos tras vencer a Viktoria.
- Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.