Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre se juega la segunda fecha de la Europa League y Union Saint-Gilloise llega con la chance de meter presión arriba de la tabla si vuelve a sumar de local.

Publicidad

Los dos equipos arrancaron el torneo con resultados opuestos y necesitan puntos para no quedar relegados en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Union Saint-Gilloise empezó con todo en esta Europa League: goleó 3-0 como visitante frente a Viktoria y esa victoria lo dejó en la quinta posición con tres puntos en su único partido disputado. El equipo belga llega con la confianza de haber resuelto bien su debut europeo y buscará ratificar ese nivel ahora de local.

La Real Sociedad, en cambio, tuvo un comienzo complicado. Perdió 2-1 como local ante el Bournemouth y quedó en el puesto 21 sin unidades. El equipo español necesita reaccionar rápido para no complicarse en las cuentas de la fase de liga y este cruce aparece como la oportunidad inmediata para empezar a revertir ese arranque.

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis