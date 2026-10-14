Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Dónde ver EN VIVO Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad, Europa League
Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad, Europa League

El jueves 15 de octubre se juega la segunda fecha de la Europa League y Union Saint-Gilloise llega con la chance de meter presión arriba de la tabla si vuelve a sumar de local.

Los dos equipos arrancaron el torneo con resultados opuestos y necesitan puntos para no quedar relegados en la pelea por la clasificación a los playoffs.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Union Saint-Gilloise empezó con todo en esta Europa League: goleó 3-0 como visitante frente a Viktoria y esa victoria lo dejó en la quinta posición con tres puntos en su único partido disputado. El equipo belga llega con la confianza de haber resuelto bien su debut europeo y buscará ratificar ese nivel ahora de local.

La Real Sociedad, en cambio, tuvo un comienzo complicado. Perdió 2-1 como local ante el Bournemouth y quedó en el puesto 21 sin unidades. El equipo español necesita reaccionar rápido para no complicarse en las cuentas de la fase de liga y este cruce aparece como la oportunidad inmediata para empezar a revertir ese arranque.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 10:45 hs
  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 13:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Union Saint-Gilloise suma 3 puntos tras vencer a Viktoria.
  • Real Sociedad suma 0 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones