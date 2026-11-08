Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Rayo Vallecano por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Reale Arena, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Rayo Vallecano este domingo 8 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena.

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Real Sociedad llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rayo Vallecano tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Real Sociedad viene de perder 1-2 como visitante ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 5 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Levante.

Rayo Vallecano ganó 3-0 como local ante Celta en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 14° en la tabla con 12 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Elche.

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El historial entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentaron 44 veces en los últimos años: 15 triunfos de Real Sociedad, 15 de Rayo Vallecano y 14 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 3-3 Primera División 05/10/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-1 Primera División 16/03/2025 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 16/01/2025 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 3-1 Copa del Rey 18/08/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-2 Primera División 27/01/2024 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 0-0 Primera División 29/10/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 2-2 Primera División 22/04/2023 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 21/01/2023 Rayo Vallecano vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 10/12/2022 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano 1-1 Club Friendlies

Horario del partido

México: 09:15 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis