Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el King Power at Den Dreef Stadion, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. El Union Saint-Gilloise llega con la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga y no quiere dejar pasar la localía. Enfrente tiene a un Lech Poznan que todavía no encontró la manera de sumar de verdad en esta Europa League.

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Son cuatro fechas disputadas y la tabla ya empieza a marcar distancias claras. Para el equipo belga, ganar significa acercarse a la zona de clasificación directa, mientras que para los polacos cualquier cosa que no sea una victoria los deja prácticamente afuera de la pelea.

La actualidad de ambos equipos

El Union Saint-Gilloise viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta y llega con confianza a este cruce. Antes había goleado 4-0 de local frente al Hapoel y empatado contra Real Sociedad, una seguidilla que lo tiene cuarto con 10 puntos en cuatro presentaciones, bien arriba en la tabla general.

Lech Poznan, en cambio, no logra despegar. Cayó 1-3 ante Benfica en su visita más reciente, después de un empate 1-1 como local contra Sunderland y una dura derrota 0-4 frente al Leverkusen. Con un solo punto en cuatro fechas y la posición 35, el equipo polaco necesita una reacción urgente si quiere mantener vivas sus chances en el torneo.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis