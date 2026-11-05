Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Después de tres fechas con más dudas que certezas, Levski Sofia necesita un triunfo que lo acomode en la fase de liga de la Europa League. Enfrente va a tener a un Jagiellonia que llega golpeado y con poco margen de error.

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Ninguno de los dos clasificó todavía a los playoffs del torneo, así que cada punto empieza a pesar. Una victoria local le daría oxígeno al búlgaro, mientras que una caída del equipo polaco lo complicaría aún más en la pelea por meterse entre los mejores del cuadro general.

La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia llega con una victoria fresca sobre Viktoria en condición de visitante, después de rescatar un empate ante el Nijmegen. Antes había perdido como local contra Red Bull, así que el equipo búlgaro combina una racha que mejora de a poco con la necesidad de ganar en casa para no quedar relegado en el grupo.

Jagiellonia, en cambio, viene de un golpe duro: cayó 3-0 como local frente a Anderlecht. Antes había mostrado una cara distinta con un 3-1 sobre Ararat, también en su estadio, pero el traspié más reciente lo dejó en el fondo de las posiciones del torneo, lo que obliga al conjunto polaco a reaccionar lejos de su gente.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis