Ferrari parece ser el gran rival a vencer en esta temporada de Formula 1. Han pasado dos Grandes Premios y Charles Leclerc y Carlos Sainz lideran la clasificación de pilotos, además de que en la tabla de constructores han sumado más puntos que Red Bull Racing y Mercedes-AMG Petronas juntos. A pesar de los grandes resultados obtenidos, Mattia Binotto no se conforma y busca la perfección de sus monoplazas, ya que todavía hay detalles a corregir.

Por ejemplo, en el GP de Arabia Saudita que se llevó a cabo el último domingo Max Verstappen dejó en evidencia que tiene una velocidad punta muy superior a la de los italianos. Cuando rebasó al piloto monegasco en la recta principal en una de las últimas vueltas, alcanzó los 334,6 km/h; mientras que el oriundo de Montecarlo se quedó en 320,6 km/h. Esta diferencia de 14 km/h no es para nada menor, por lo que es un dato más que preocupante para el equipo rojo.

"Creo que hay distintas configuraciones de los alerones de Red Bull, por lo que me parece obvio que fue una cuestión de aerodinámica. Es verdad que tienen una velocidad muy alta, y quizá también estamos estudiando si tienen algo de aeroelasticidad en los alerones", señaló Mattia Binotto en declaraciones para Motorsport. Si bien dio a entender que buscarán corregir esta faceta, el Director de Equipo de Ferrari dejó en claro que no presentarán mejoras significativas para el Gran Premio de Australia.

Con la intención de cuidar la billetera, la escudería italiana se mantendrá en sus casillas para la próxima fecha, lo que representa una gran noticia para Red Bull Racing y Mercedes-AMG Petronas. "No esperamos novedades importantes en las próximas carreras. Tampoco en Melbourne. Pero las traeremos lo antes posible", mencionó el ingeniero, asegurando que no desarrollarán más el coche para poder tener un margen amplio de dinero de cara a los siguientes meses.

Por último, explicó: "La limitación del presupuesto tendrá una influencia significativa en el ritmo de desarrollo. Creo que es un elemento clave y no debemos gastarnos todo el dinero en las primeras carreras de la temporada". Cabe recordar que el límite es de 140 millones de dólares, por lo que los equipos no deben precipitarse en los gastos en las primeras fechas porque podrían quedarse sin dinero para el resto de temporada. No hay margen de error, por lo que Ferrari tomará riesgos más adelante. Esto le da posibilidades a los austríacos y alemanes, que lo corren de atrás en la tabla de constructores.