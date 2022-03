Sergio Pérez y Carlos Sainz están haciendo un buen trabajo, pero eso no les alcanza para no ser tundidos por Helmut Marko, asesor de Red Bull.

Helmut Marko es, sin dudas, una de las personalidades que más polémica genera en el mundo de la Formula 1. El asesor de Red Bull Racing lleva casi toda su vida en el automovilismo, por lo que probablemente sepa más del deporte que ningún otro. Sin embargo, también es un experto en contradecirse y cambiar de opinión en sus declaraciones como si nada. Y si no miren su análisis del inicio de temporada...

Está claro que la pelea por el título estará entre la escudería austríaca y Ferrari, ya que Mercedes-AMG Petronas por el momento no encuentra respuestas. A su vez, los mejores pilotos han sido Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes dominaron los dos primeros Grandes Premios. Sergio Pérez y Carlos Sainz, a pesar de no estar en la conversación, están realizando un gran trabajo y no hay que descartarlos para nada de la contienda por la corona.

Helmut Marko, en plática con ServusTV, señaló con contundencia: "El año pasado (Carlos) Sainz ganó a (Charles) Leclerc, pero este año el monegasco está en plena forma. Eso significa que no podemos esperar ninguna ayuda de Sainz. Así que será una situación como la nuestra, en la que hay un piloto número uno muy claro". Así es: destrozó por completo al español y a Checo, que nada tenía que ver en este análisis.

Helmut Marko, experto en contradecirse

No hay que retroceder mucho tiempo para ver declaraciones totalmete opuestas del asesor de Red Bull. Si bien sus críticas hacia el conductor mexicano son constantes, en enero confesó: "(Sergio) Pérez ha conducido al mismo nivel que Verstappen en un número de carreras", haciendo referencia al buen papel que hizo el mexicano a lo largo del 2021. Dos meses después, y tras su mejor arranque de temporada en su carrera, lo despreció por completo.

Y con Carlos Sainz sucedió algo muy similar. Hace escasos meses, en diálogo con AutoBild, puso al español por encima del monegasco: "Si Ferrari causa un gran revuelo con el coche nuevo, Carlos puede competir por el título. Ha demostrado que Leclerc posiblemente no sea el niño milagroso que muchos pensaban que era". Aunque parezca mentira, no lo es. Pasó de destrozar a Charles a halagarlo; mientras que con Carlos hizo lo contrario. ¡Ya párenlo!