¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de México 2025 de la F1?

El Gran Premio de México 2025 sigue adelante. Luego de las Prácticas Libres del viernes, este sábado 25 de octubre se disputará la Free Practice 3 y luego, en el último turno del día, llegará el momento de la esperada clasificación que determinará el orden de los pilotos en parrilla de salidad para la carrera del domingo.

Max Verstappen se viene mostrando infalible en los últimos Grandes Premios y no suele desaprovechar la oportunidad cuando consigue la pole en la qualy. Por eso, McLaren deberá estar fino este sábado si quiere mantener la distancia con el neerlandés. Sin embargo, las Prácticas Libres de los pilotos del equipo papaya no han sido alentadoras.

Horario de la clasificación del GP de México 2025

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 15:00 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 16:00 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 17:00 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 18:00 hs

Últimas 5 poles de la Fórmula 1