La etapa de Checo Pérez en Red Bull Racing llegó a su fin en 2024 luego de un semestre de malos resultados. Sin embargo, el final no tapó todo lo bueno que le dio al equipo desde su llegada en la temporada 2021.

El tapatío fue de gran ayuda para Red Bull, llegó a ser subcampeón e incluso Max Verstappen lo catalogó como el mejor compañero. No obstante, en las últimas horas Helmut Marko sorprendió al opinar que la escudería pudo haberse equivocado con el fichaje de Checo.

En declaraciones recogidas por el medio oe24, Marko señaló: “Quizás nos equivocamos al fichar a Checo Pérez en Red Bull. Estábamos en conversaciones con Hülkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizás nos equivocamos”.

Helmut Marko ya no será asesor de Red Bull en 2026 (GETTY IMAGES)

No conforme con ello, el exasesor de Red Bull aseguró: “Ahora Hülkenberg es mejor (que Checo). Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi”.

Cabe recordar que Marko cargó públicamente contra Sergio Pérez en más de una ocasión cuando al mexicano no se le daban los resultados en la recta final de la temporada 2024.

De hecho, Helmut fue el principal impulsor de que Liam Lawson tomara el asiento del oriundo de Guadalajara, experimento que terminó siendo un fracaso: fue cambiado por Yuki Tsunoda luego de dos carreras.

Los números de Checo Pérez en la Fórmula 1 lo avalan

Victorias: 6

6 Podios: 39

39 Poles position: 3

3 Vueltas rápidas: 11

11 Mejor resultado en el campeonato: 3.º lugar (2022 y 2023)

3.º lugar (2022 y 2023) Títulos de Constructores: 2 (Red Bull, 2022 y 2023)

2 (Red Bull, 2022 y 2023) Equipos en F1: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull

