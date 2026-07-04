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Fórmula 1

Hora y dónde EN VIVO ver la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de la F1

Conoce los horarios de la cita principal del fin de semana y las opciones para sintonizar en directo según tu país.

Kimi Antonelli persigue a Lewis Hamilton en la Sprint del GP de Gran Bretaña
© Getty ImagesKimi Antonelli persigue a Lewis Hamilton en la Sprint del GP de Gran Bretaña

Ya está todo listo para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1. Luego de la victoria de Kimi Antonelli en la Sprint de este sábado, los pilotos volvieron a salir a la pista para disputar la clasificación y ahora solo queda esperar por la acción del domingo en Silverstone.

Horario de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1

País / RegiónHora Local
México (CDMX), Costa Rica, El Salvador y Guatemala08:00
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá09:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay10:00
Argentina, Brasil y Uruguay11:00
España16:00
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Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Lando Norris conformaron el podio de la carrera Sprint (Getty Images)

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Lando Norris conformaron el podio de la carrera Sprint (Getty Images)

Dónde ver la carrera del GP de Gran Bretaña por país

País / RegiónCanales y Plataformas
MéxicoFox Sports, Fox Sports Premium y F1 TV Pro
CentroaméricaESPN, Disney+ y F1 TV Pro
Colombia, Chile, Perú y resto de SudaméricaESPN, Disney+ y F1 TV Pro
ArgentinaFox Sports, Disney+ y F1 TV Pro
BrasilTV Band, Bandsports y F1 TV Pro
EspañaDAZN F1 (disponible en la app de DAZN y en Movistar Plus+)

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Parrilla confirmada para el GP de Gran Bretaña 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Oscar Piastri (McLaren)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Pierre Gasly (Alpine)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
  19. Franco Colapinto (Alpine)
  20. Checo Pérez (Cadillac)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Fernando Alonso (Aston Martin)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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