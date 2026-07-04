Conoce los horarios de la cita principal del fin de semana y las opciones para sintonizar en directo según tu país.

Ya está todo listo para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1. Luego de la victoria de Kimi Antonelli en la Sprint de este sábado, los pilotos volvieron a salir a la pista para disputar la clasificación y ahora solo queda esperar por la acción del domingo en Silverstone.

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Horario de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1

País / Región Hora Local México (CDMX), Costa Rica, El Salvador y Guatemala 08:00 Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 09:00 Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay 10:00 Argentina, Brasil y Uruguay 11:00 España 16:00

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Lando Norris conformaron el podio de la carrera Sprint (Getty Images)

Dónde ver la carrera del GP de Gran Bretaña por país

País / Región Canales y Plataformas México Fox Sports, Fox Sports Premium y F1 TV Pro Centroamérica ESPN, Disney+ y F1 TV Pro Colombia, Chile, Perú y resto de Sudamérica ESPN, Disney+ y F1 TV Pro Argentina Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro Brasil TV Band, Bandsports y F1 TV Pro España DAZN F1 (disponible en la app de DAZN y en Movistar Plus+)

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Parrilla confirmada para el GP de Gran Bretaña 2026