Ya está todo listo para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1. Luego de la victoria de Kimi Antonelli en la Sprint de este sábado, los pilotos volvieron a salir a la pista para disputar la clasificación y ahora solo queda esperar por la acción del domingo en Silverstone.
Horario de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1
|País / Región
|Hora Local
|México (CDMX), Costa Rica, El Salvador y Guatemala
|08:00
|Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
|09:00
|Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay
|10:00
|Argentina, Brasil y Uruguay
|11:00
|España
|16:00
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Lando Norris conformaron el podio de la carrera Sprint (Getty Images)
Dónde ver la carrera del GP de Gran Bretaña por país
|País / Región
|Canales y Plataformas
|México
|Fox Sports, Fox Sports Premium y F1 TV Pro
|Centroamérica
|ESPN, Disney+ y F1 TV Pro
|Colombia, Chile, Perú y resto de Sudamérica
|ESPN, Disney+ y F1 TV Pro
|Argentina
|Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro
|Brasil
|TV Band, Bandsports y F1 TV Pro
|España
|DAZN F1 (disponible en la app de DAZN y en Movistar Plus+)
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¿Quién gana la carrera en Silverstone?
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Parrilla confirmada para el GP de Gran Bretaña 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)