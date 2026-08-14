Tras los últimos trascendidos, te contamos qué es auténtico y qué no sobre las opciones del banquillo.

Cuando todo estaba muy tranquilo en el mercado auriazul, este viernes estallaron las redes sociales con una noticia que convulsionó a la fanaticada y a todos los usuarios. Se filtró a Guillermo Barros Schelotto como candidato para DT de Tigres UANL, un entrenador de extensa trayectoria y con una buena actualidad en su actual equipo.

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Periodistas regios como Edu Torres, Willie González y Pello Maldonado destaparon la información, y aseguraron que hace días estarían hablando entre las partes sobre la posibilidad. Incluso, el primero supo confirmar que Carlos Valenzuela, vicepresidente operativo de Tigres, estaría en Argentina para intentar cerrar en persona su contratación.

Ahora bien, mientras que este medio no puede confirmar ni desmentir esos reportes, Bolavip sí pudo acceder a la versión de Vélez Sarsfield, club que actualmente dirige. Guillermo Barros Schelotto y su equipo se encuentran en estos momentos preparando el partido del próximo lunes ante Defensa y Justicia por la Liga Argentina.

Barros Schelotto, vinculado a los Tigres [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo que le adelantó un directivo de alto rango de Vélez a este portal, el entrenador les manifestó que no piensa en salir del club y que está enfocado al ciento por ciento. Aunque no están al tanto de un llamado de Tigres UANL al propio director técnico, a la institución porteña no le ha llegado ningún contacto ni mensaje desde México.

“No lo contemplamos para nada… ¡hasta me da risa!”, expresaron con fervor desde el ‘Fortín’ a Bolavip, acerca de la chance de que Guillermo deje Vélez si lo busca Tigres realmente. El ‘Mellizo’ está haciendo un buen trabajo en Liniers y según indican desde la institución, no tiene una cláusula de salida ante potenciales pretendientes.

De hecho, respaldando lo que en Vélez Sarsfield manifiestan, este viernes hubo una reunión para acordar los próximos fichajes del equipo, con la presencia de Guillermo Barros Schelotto. Incluso, el propio estratega brindó esta tarde una rueda de prensa en las instalaciones del club blanquiazul, y no dejó entrever tampoco una despedida.

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Ahora bien, otra alternativa sí más concreta sería que pueda asumir a fin de año, ya que el ‘Mellizo’ tiene contrato con el ‘Fortín’ hasta el 31 de diciembre. Hace unos meses habían comenzado las negociaciones para extender el mismo, pero recientemente quedaron estancadas. Eso sí, Tigres tiene urgencias y no puede esperarlo por tanto tiempo.