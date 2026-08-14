El mandatario auriazul respondió sobre uno de los interrogantes del mundo Tigres en el cierre de mercado.

Mientras se continúa a la espera de la llegada de un nuevo entrenador, en Tigres no se habla de otra cosa que del futuro de Juan Brunetta. Tras la partida de Correa, el argentino quedó como el único ‘generador de juego’ del equipo y los rumores de su despedida son cada vez más fuertes. Ante tal escenario, desde la institución se proclamaron.

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Contrariamente a lo que esperaban los fans de una voz oficial, el vicepresidente deportivo de Tigres, Gerardo Torrado, aseguró que una venta del delantero es una posibilidad real. El mandatario de los ‘Felinos’ fue interpelado en zona mixta respecto a los trascendidos que señalaban a Juan Brunetta fuera, y no descartó que ello se haga efectivo.

“Entendemos que el mercado, mientras esté abierto, estará la opción, podrán venir ofertas, no nada más por Juan sino por más jugadores. Somos gente de futbol. Por alguno de ellos, en caso de que llegara a haber alguna propuesta muy interesante, nos juntaríamos todas las partes involucradas a discutir. Analizaríamos la situación, montos, tiempos, mercado, para poder tomar la mejor decisión para el proyecto y para el equipo”, se sinceró Gerardo Torrado sobre Brunetta y toda la plantilla actual.

Torrado no esquivó la pregunta sobre Brunetta [Foto: Tigres]

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Por otra parte, el directivo de Tigres UANL confesó que más allá del ruido externo y de las noticias que salen en distintos portales, el delantero argentino está muu enfocado. “Juan está tranquilo, entrenando al cien por cien igual que todos los compañeros, igual que todo el equipo para poder revertir esta situación, es un jugador que apreciamos“, se explayó la autoridad del equipo de Nuevo León, que no le cerró la puerta a nada ni nadie.

Actualmente, Juan Brunetta tiene contrato vigente hasta Diciembre 2027 con Tigres, un vínculo al que ya no le queda plazo demasiado largo por delante. En un año, el atacante podría legalmente negociar su llegada a otro club como jugador libre y firmar un pre-contrato. La resolución de su futuro en el club no debería pasar de lo que es este verano.

Aún con todas las limitaciones que ha mostrado Tigres como equipo recientemente, Juan Brunetta continúa siendo la pieza más determinante que tiene el club. El argentino participó de manera directa en 7 goles en sus últimos 8 partidos con los ‘Felinos’, con 2 tantos y 5 asistencias, entre Liga MX y Leagues Cup. ¿Qué será de su devenir deportivo?