Cadillac está en deuda con Checo Pérez luego de Austria

El rendimiento de Checo Pérez en la temporada ha sido espectacular y no es fácil con los problemas que está teniendo Cadillac.

Cadillac está en deuda con Checo Pérez. Porque es verdad que llegaba al Gran Premio de Austria con expectativas, porque traía un piso y motores nuevos. Estaba más cerca del pelotón del medio. Ellos son optimistas, yo no lo veo tanto, pero quieren empezar a pelear por los puntos en el verano. Faltan tres carreras para que se pare la Fórmula 1 por un mes y no están ni cerca. Pero no solo hay una cuestión de rendimiento…

Publicidad

Los elementos nuevos que vienen trayendo han hecho evolucionar al auto. Están más lejos de Aston Martin, se acercan cada vez más y pelean con un Williams, están muy cerca de pelear con un Haas, Han acortado la diferencia con el pelotón del medio. Pero no pueden terminar carreras… y no por accidentes, sino por problemas estructurales del auto. Y es verdad que hay que tenerle paciencia por ser equipo nuevo, pero ya vamos ocho carreras.

Si quitamos todo esto, que no es fácil y no es menor, el rendimiento de Checo Pérez ha sido espectacular. En el contexto de lo que tiene, para maximizar lo que le dan, la paliza que le está dando a Valtteri Bottas es gigantesca. Le gana cada sesión, cada salida a pista, trae más información, es el líder del equipo y le dice a los ingenieros qué decisiones tomar. El nivel suyo es superlativo, se ve poco pero todo el que sepa analizar un poquito de Fórmula 1 sabe que está siendo brillante.

Publicidad

+ Mira mi columna completa: