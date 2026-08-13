El nuevo jefe de equipo de Cadillac destacó la importancia de contar con Checo Pérez

Marcin Budkowski fue anunciado como nuevo líder de la escudería americana y no escatimó en elogios con el piloto tapatío.

Cadillac anunció un cambio importante de cara a la segunda mitad de la temporada. El equipo estadounidense confirmó en las últimas horas que Marcin Budkowski será el nuevo jefe de equipo de la escudería en reemplazo de Graeme Lowdon con efecto inmediato.

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Su experiencia en Prost, Ferrari, McLaren y Renault respaldan al polaco que se encuentra alejado de la parrilla desde 2022. Una de las incógnitas con la llegada de Budkowski tenía que ver con el futuro de Checo Pérez y Valtteri Bottas, pero Macin no tardó en respaldar a sus piloto.

“Checo ha sido un activo para el equipo y también lo han sido ambos pilotos, para ser honestos, porque se ha hablado mucho de tener a dos pilotos muy experimentados, pero creo que es crucial en un equipo joven como este aportar esa experiencia y esa estabilidad”, manifestó Budkowski en su presentación. Más adelante, ratificó: “Es importante tener a bordo a un piloto como Checo”.

Checo Pérez todavía no pudo sumar puntos con Cadillac (Getty Images)

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Por último, cerró sobre la trayectoria del mexicano: “No solo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy fuerte en segundo plano. Eso es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante años y con los mejores. Ese es el tipo de mentalidad que queremos“.

De esta manera, el nuevo jefe de equipo Marcin Budkowski dejó en claro que Sergio Pérez sigue siendo parte crucial del proyecto también bajo su mando. ¿Podrá Cadillac terminar el año con algún punto con la nueva dirección?

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos 2026, cita que se disputa en el Circuito de Zandvoort. Esta cita marcará el fin del receso veraniego que comenzó luego de la victoria de Lando Norris en Hungría.

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En síntesis