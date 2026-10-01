Ya está todo listo para el desarrollo de una nueva jornada de la temporada de la Fórmula 1. Comienza un nuevo mes, y con ello, es el turno de cambiar de circuito y ponerse las pilas en el Gran Premio de Bahrein 2026. La parrilla se repite sin cambios respecto al fin de semana anterior, y los equipos llegan con las ilusiones renovadas de hacerlo bien.

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Mientras que se trata de uno los Grandes Premios más atractivos, también hay que decir en este punto que para los latinoamericanos sus horarios no son los más agradables. A diferencia de otras pistas, el GP de Bahrein obliga a que de este lado del planeta se tenga que seguir mucho más temprano de lo que realmente se correrá allí.

Para México, la acción se extenderá más de la cuenta, pues comenzará estejueves 1 de octubre. La Práctica 1 se celebrará desde las22.30 hora CDMX, equivalentes a las ¡12.30 hora local del mediodía del viernes! La misma durará una hora y luego habrá un parate de dos horas y media. La Práctica 2 iniciará a partir de las 02.00 hora CDMXdel viernes.

Siguiendo este confuso calendario del Gran Premio de Bahrein 2026 para México, la Práctica 3 pasará a tener lugar también este viernes 2 de octubre, pero a las 22.30 hora CDMX. La tradición de tener dos tandas de actividad por día no cambia, y por ello la Clasificación pasará a arrancar a las 02.00 hora CDMX del sábado 3 de octubre mexicano.

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Finalmente, se dará paso a lo más importante del fin de semana de la Fórmula 1: la Carrera. El momento de la verdad para México será este domingo 4 de octubre y dará comienzo a partir de la 01.00 hora CDMX de la madrugada. Será momento de guardarse la salida para otro momento y quedarse en casa con unas palomitas viendo a Checo Pérez y demás pilotos.

Checo Pérez en una de sus participaciones en el GP de Bahrein [Foto: Getty]

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Bahrein 2026 en México?

El GP de Bahrein 2026 de la F1 será transmitido para todo el territorio mexicano, de manera exclusiva, a través de SKY Sports, por medio de los servicios de Izzi o SKY. Por otra parte, toda la actividad del fin de semana en la elite del automovilismo se podrá seguir también a través de la plataforma F1 TV Pro o F1 TV Premium.