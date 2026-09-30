Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Nueva Zelanda: hora, TV y streaming online por la Kirin Cup 2026

Descubre aquí cómo sintonizar la transmisión del partido de los 'Canaleros' en el torneo amistoso.

La Selección de Panamá buscará su primer triunfo en esta ventana internacional, cuando se mida frente a frente ante sus pares de Nueva Zelanda este jueves por la madrugada. Los de Centroamérica y los de Oceanía se cruzarán en el arranque de la Kirin Cup 2026, un certamen no-oficial que sirve de preparación y para probar sus fuerzas.

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En esta oportunidad, Panamá y Nueva Zelanda chocarán en una especie de ‘semifinal’: el ganador pasará a la final donde enfrentará al vencedor de Japón-Ecuador. Al mismo tiempo, el perdedor de este encuentro quedará ‘eliminado’ y tendrá que jugar un ‘partido del tercer puesto’ ante el perdedor de aquella otra llave del torneo.

Los ‘Canaleros’ llegan a este compromiso luego de cosechar un insípido empate 1-1 con India en su primer amistoso de esta fecha FIFA, con el tanto de Omar Valencia. Del otro lado, los ‘All Whites’ vienen de lograr un gran triunfo por 3-0 ante China hace unos días, con los goles de Tyler Bindon, Ben Waine y Owen Parker-Price.

Panamá apunta a volver a la victoria [Foto: Getty]

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¿A qué hora juegan Panamá vs. Nueva Zelanda por la Kirin Cup 2026?

El partido Panamá vs. Nueva Zelanda se disputará este jueves 1 de octubre, con sede en el Estadio Internacional de Yokohama (Japón), por la semifinal de la Kirin Cup 2026. El compromiso está estipulado para dar inicio a partir de las 01.10 horas de la madrugada de Panamá -15.10 horas de Japón-, obligando a todos a quedarse hasta tarde.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Nueva Zelanda por la Kirin Cup 2026?

El partido Panamá vs. Nueva Zelanda se podrá seguir en directo a lo largo y ancho de Panamá, por televisión por medio de las pantallas de TVMAX y RPCTV. Al mismo tiempo, el encuentro se podrá sintonizar en forma online, vía streaming, de manera exclusiva a través de las plataformas de Medcom GO y TVN Pass.

En México y el resto de Latinoamérica, el amistoso internacional no tendrá ningún tipo de transmisión. En Nueva Zelanda, el compromiso contará con la cobertura de las señales de TVNZ Duke (televisión) y TVNZ+ (streaming). Por su parte, en Japón el mismo se podrá ver por el canal de Youtube oficial de TBS Sports.

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