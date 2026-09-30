América vs. Cruz Azul por el amistoso internacional: horario y TV del Clásico Joven

América y Cruz Azul volverán a verse las caras pocos días después de su duelo por la Liga MX. El Clásico Joven se disputará en Estados Unidos y tendrá transmisión para México.

Si bien el fin de semana pasado hubo jornada de la Liga MX pese a la fecha FIFA, este fin de semana habrá parate en el fútbol mexicano. La pausa llega en plena temporada y los equipos pueden perder algo de ritmo competitivo, por lo que algunos clubes aprovecharán estos días para mantenerse.

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Por ese motivo, tanto América como Cruz Azul decidieron organizar un partido amistoso pocos días después de haberse enfrentado por la Liga MX. El encuentro servirá para que ambos equipos mantengan actividad durante el parate y vuelvan a medirse en una nueva edición del Clásico Joven.

El partido se llevará a cabo en Estados Unidos, más precisamente en el Snapdragon Stadium de San Diego, escenario que recibirá nuevamente a dos de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Será una oportunidad para que las Águilas y La Máquina continúen con su preparación de cara a lo que viene en el campeonato.

Además, el amistoso tendrá un atractivo especial para los aficionados que quieran volver a ver a ambos equipos en acción pocos días después de su enfrentamiento oficial que terminó en victoria 4-3 para los de Joel Huiqui en el Estadio Azteca.

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¿Dónde ver América vs. Cruz Azul en vivo?

Los aficionados que quieran seguir de cerca el encuentro entre las Águilas y La Máquina podrán hacerlo a través de TUDN, que tendrá la transmisión tanto por Canal 5 en televisión abierta como por su señal de cable. Además, el servicio de streaming ViX Plus también ofrecerá el partido.

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