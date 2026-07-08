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La F1 recupera el GP de Bahréin en el calendario 2026: fecha de la carrera

Este evento tendría que haberse celebrado en abril, pero fue cancelado por el conflicto de Medio Oriente.

El Gran Premio de Bahrein debió haberse corrido en abril
© Getty ImagesEl Gran Premio de Bahrein debió haberse corrido en abril

La Fórmula 1 parece haberle encontrado hueco en el calendario 2026 a una de las dos carreras canceladas. A diferencia de otras temporadas, este año no hubo actividad en abril por la anulación de los Grandes Premio de Bahréin y Arabia Saudita.

Esto se debió al conflicto que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán, ya que los ataques entre estos países afectaron a todo Medio Oriente. Sin embargo, a falta de confirmación oficial por la F1, ya hay fecha para el GP de Bahréin.

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Nueva fecha para el Gran Premio de Bahréin 2026

Tal como informó Press Racing, la nueva fecha del Gran Premio de Bahréin en el calendario de la temporada 2026 es el 4 de octubre. Es decir, la carrera en el circuito de Sakhir se disputará entre Azerbaiyán (Bakú) y Singapur.

De esta manera, el calendario quedaría así:

  • Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre
  • Gran Premio de Bahréin: 4 de octubre
  • Gran Premio de Singapur: 11 de octubre
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En síntesis

  • El Gran Premio de Bahréin 2026 se disputará el próximo 4 de octubre.
  • La Fórmula 1 canceló las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudita por conflictos.
  • El circuito de Sakhir se ubicará en el calendario entre Azerbaiyán y Singapur.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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