George Russell se llevó el triunfo en Bakú en una carrera que dominó desde el inicio. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio.

George Russell dominó de principio a fin el fin de semana en Azerbaiyán y lo culminó con la victoria en este sábado. El piloto de Mercedes casi no tuvo inconvenientes para mantener su primera posición luego de la largada y pese a unas últimas vueltas en la que fue perseguido por Max Verstappen.

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Sin embargo, George Russell se llevó el triunfo en la Fórmula 1 y le pone algo de interés a la lucha con su compañero de equipo Kimi Antonelli en la lucha por el título. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull, completaron el podio de la carrera en Bakú.

Resultados de la carrera

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Checo Pérez (Cadillac) DNF – Valtteri Bottas (Cadillac) DNF – Franco Colapinto DNF – Pierre Gasly DNF – Lando Norris DNF – Alex Albon DNF – Fernando Alonso DNF – Lance Stroll

Tabla de pilotos

Pos. Piloto Puntos 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 302 2 George Russell (Mercedes) 236 3 Lewis Hamilton (Ferrari) 199 4 Lando Norris (McLaren) 186 5 Charles Leclerc (Ferrari) 179 6 Max Verstappen (Red Bull) 163 7 Oscar Piastri (McLaren) 120 8 Isack Hadjar (Red Bull) 86 9 Liam Lawson (Racing Bulls) 59 10 Pierre Gasly (Alpine) 41 11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 37 12 Franco Colapinto (Alpine) 27 13 Oliver Bearman (Haas) 20 14 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 15 Esteban Ocon (Haas) 7 16 Carlos Sainz (Williams) 7 17 Nico Hülkenberg (Audi) 7 18 Alexander Albon (Williams) 5 19 Yuki Tsunoda (Red Bull) 1 20 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 21 Sergio Pérez (Cadillac) 0 22 Lance Stroll (Aston Martin) 0 23 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

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Tabla de constructores