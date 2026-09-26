George Russell dominó de principio a fin el fin de semana en Azerbaiyán y lo culminó con la victoria en este sábado. El piloto de Mercedes casi no tuvo inconvenientes para mantener su primera posición luego de la largada y pese a unas últimas vueltas en la que fue perseguido por Max Verstappen.
Sin embargo, George Russell se llevó el triunfo en la Fórmula 1 y le pone algo de interés a la lucha con su compañero de equipo Kimi Antonelli en la lucha por el título. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull, completaron el podio de la carrera en Bakú.
Resultados de la carrera
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Checo Pérez (Cadillac)
- DNF – Valtteri Bottas (Cadillac)
- DNF – Franco Colapinto
- DNF – Pierre Gasly
- DNF – Lando Norris
- DNF – Alex Albon
- DNF – Fernando Alonso
- DNF – Lance Stroll
Tabla de pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|302
|2
|George Russell (Mercedes)
|236
|3
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|199
|4
|Lando Norris (McLaren)
|186
|5
|Charles Leclerc (Ferrari)
|179
|6
|Max Verstappen (Red Bull)
|163
|7
|Oscar Piastri (McLaren)
|120
|8
|Isack Hadjar (Red Bull)
|86
|9
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|59
|10
|Pierre Gasly (Alpine)
|41
|11
|Arvid Lindblad (Racing Bulls)
|37
|12
|Franco Colapinto (Alpine)
|27
|13
|Oliver Bearman (Haas)
|20
|14
|Gabriel Bortoleto (Audi)
|10
|15
|Esteban Ocon (Haas)
|7
|16
|Carlos Sainz (Williams)
|7
|17
|Nico Hülkenberg (Audi)
|7
|18
|Alexander Albon (Williams)
|5
|19
|Yuki Tsunoda (Red Bull)
|1
|20
|Valtteri Bottas (Cadillac)
|0
|21
|Sergio Pérez (Cadillac)
|0
|22
|Lance Stroll (Aston Martin)
|0
|23
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|0
Tabla de constructores
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Mercedes
|538
|2
|Ferrari
|378
|3
|McLaren
|306
|4
|Red Bull Racing
|265
|5
|Racing Bulls
|81
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas
|27
|8
|Audi
|17
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
|0