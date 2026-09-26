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Fórmula 1

George Russell ganó el GP de Azerbaiyán 2026: las tablas de posiciones de la F1 tras la carrera

George Russell se llevó el triunfo en Bakú en una carrera que dominó desde el inicio. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio.

George Russell ganó en Bakú
© Getty ImagesGeorge Russell ganó en Bakú

George Russell dominó de principio a fin el fin de semana en Azerbaiyán y lo culminó con la victoria en este sábado. El piloto de Mercedes casi no tuvo inconvenientes para mantener su primera posición luego de la largada y pese a unas últimas vueltas en la que fue perseguido por Max Verstappen.

Sin embargo, George Russell se llevó el triunfo en la Fórmula 1 y le pone algo de interés a la lucha con su compañero de equipo Kimi Antonelli en la lucha por el título. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos de Red Bull, completaron el podio de la carrera en Bakú.

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Resultados de la carrera

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Oscar Piastri (McLaren)
  15. Checo Pérez (Cadillac)
  16. DNF – Valtteri Bottas (Cadillac)
  17. DNF – Franco Colapinto
  18. DNF – Pierre Gasly
  19. DNF – Lando Norris
  20. DNF – Alex Albon
  21. DNF – Fernando Alonso
  22. DNF – Lance Stroll

Tabla de pilotos

Pos.PilotoPuntos
1Kimi Antonelli (Mercedes)302
2George Russell (Mercedes)236
3Lewis Hamilton (Ferrari)199
4Lando Norris (McLaren)186
5Charles Leclerc (Ferrari)179
6Max Verstappen (Red Bull)163
7Oscar Piastri (McLaren)120
8Isack Hadjar (Red Bull)86
9Liam Lawson (Racing Bulls)59
10Pierre Gasly (Alpine)41
11Arvid Lindblad (Racing Bulls)37
12Franco Colapinto (Alpine)27
13Oliver Bearman (Haas)20
14Gabriel Bortoleto (Audi)10
15Esteban Ocon (Haas)7
16Carlos Sainz (Williams)7
17Nico Hülkenberg (Audi)7
18Alexander Albon (Williams)5
19Yuki Tsunoda (Red Bull)1
20Valtteri Bottas (Cadillac)0
21Sergio Pérez (Cadillac)0
22Lance Stroll (Aston Martin)0
23Fernando Alonso (Aston Martin)0

Tabla de constructores

Pos.EquipoPuntos
1Mercedes538
2Ferrari378
3McLaren306
4Red Bull Racing265
5Racing Bulls81
6Alpine68
7Haas27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin3
11Cadillac0
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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