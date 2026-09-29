Mohamed y Ditta se salvan de la sanción

Tanto al zaguero de Cruz Azul como al DT de Toluca no les dieron ninguna multa por parte de la Comisión Disciplinaria.

Este martes se reveló que la Comisión Disciplinaria pasó por alto las acciones de Willer Ditta y Antonio Mohamed en el partido de Cruz Azul vs Toluca, donde ambos desobedecieron las reglas impuestas ante el arbitraje. De esta manera, ni el zaguero central de La Máquina, ni el estratega de los Diablos Rojos salieron sancionados.

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Las sanciones que dicta el reglamento

En el caso del colombiano se encaró con el abanderado del encuentro e incluso lo empujó en un reclamo. Por lo que él mismo le advierte que no puede hacer esto. Más allá de lo que menciona el reglamento, esto ya ha sido sancionado en ocasiones anteriores a Pablo Aguilar con América y a Nahuel Guzmán con Tigres, lo que pone en jaque esta resolución.

Hay que recordar que si la acción es catalogada por el reporte arbitral o por una investigación de oficio (como un contacto físico de reclamo, manotazo sutil o encaramiento con empuje corporal), las sanciones pueden aplicar de 1 a 15 partidos de suspensión; regularmente es de 5 partidos y hasta de 500 UMAs de manera económica.

Por otro lado está el caso de Antonio Mohamed, que más allá del tema de sexismo que se expuso y que no fue considerado. La regla es que no pueden hablar del arbitraje y él se expresó de manera directa incluso sobre Katia Itzel García, puesto que algunos técnicos ya han tenido una multa económica por este tipo de acciones.

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En su Artículo 71 la FMF menciona que los jugadores, integrantes del cuerpo técnico, directivos y empleados de los clubes no pueden emitir críticas, juicios públicos o comentarios negativos sobre el arbitraje o el VAR. La multa económica hasta el momento por estas acciones ha estado rondando las 400 UMAs, pero en esta ocasión no la obtuvo.

En síntesis