¿Por qué el GP de Bahrein 2026 se corre en Malasia? Contexto y datos del circuito de Sepang

El célebre circuito se 'mudará' a modo de excepción a otra pista que hace mucho no se utilizaba.

¡Se encienden los motores! El GP de Bahrein 2026 está a punto de comenzar y los pilotos se preparan para salir a pista por primera vez en este nuevo fin de semana. Sin embargo, aunque la mayoría de los fans conocen este popular Gran Premio… el circuito no será el tradicional de Sakhir, en pleno desierto de Bahrein, pues cambia de sede.

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La edición 2026 del Gran Premio de Bahrein tendrá como gran diferencial que se mudará a Malasia y se correrá en Sepang. Aunque en nombre quedará como “GP de Bahrein”, lo cierto es que la Fórmula 1 no irá a ese país este fin de semana y hará todo su desarollo en el otro país. Se trata de una situación atípica y que tiene una explicación propia.

En primer lugar, hay que mencionar que este Gran Premio se iba a disputar en Bahrein en abril pero fue cancelado. En aquel momento, un mes antes de que se celebre ese GP, la FIA anunció la suspensión del mismo. La decisión surgió por una cuestión de “seguridad” a causa de los conflictos bélicos en Medio Oriente, para preservar a los protagonistas.

Tres meses después, Malasia se ofreció a albergar el GP de Bahrein para evitar que lo quiten del calendario. Las negociaciones comenzaron y finalmente entre las autoridades pertinentes de ambos países y la FIA se alcanzó un acuerdo. Así, se arregló llevar a cabo el mismo en el mes de octubre, pero bajo el nombre de “Bahrain Grand Prix in Malaysia”.

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Bajo estas circunstancias, el circuito de Sepang será el escenario de esta edición del Gran Premio de Bahrein. La pista está ubicada en Selangor, en Malasia, cerca del aeropuerto de Kuala Lumpur. Inaugurado en el año 1999, tiene una longitud de 5,543 kilómetros, cuenta con unas 56 vueltas y la distancia de carrera es de poco más de 300 kilómetros.

El GP de Bahrein se pasa para Malasia.

Una de las cuestiones que más gustan de este circuito de Sepang es que facilita los adelantamientos y vuelve más divertidas así las carreras. La pista es muy ancha y eso permite que los pilotos puedan intentar sobrepasar a otros y sea más entretenida la pelea. Además, cuenta con dos rectas gigantes que también colaboran con el esparcimiento.

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La Fórmula 1 vuelve a Sepang después de nueve años: la última vez que se corrió en Malasia fue en 2017, donde Max Verstappen ganó con Hamilton y Ricciardo completando el podio. El propio Hamilton y Schumacher tienen la mayor cantidad de poles en Malasia, en tanto que Vettel tiene récord de carreras ganadas allí. ¿Qué pasará en el GP de Bahrein 2026?