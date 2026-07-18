Checo Pérez eligió al mejor futbolista de la historia en la previa de la Final del Mundial 2026

El piloto mexicano de Cadillac es un amante del futbol y no dudó a la hora de elegir al mejor jugador de todos los tiempos.

El tópico principal del fin de semana en el mundo del deporte es la final del Mundial 2026. Todo el mundo está hablando de ello, incluyendo a los pilotos de la Fórmula 1. El propio Franco Colapinto aseguró en tono de broma que no le importa la carrera del domingo en el GP de Bélgica y Checo Pérez también se refirió al partido entre España y Argentina.

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Al tapatío le preguntaron por su favorito para la final antes de saltar a la pista en el circuito de Spa-Francorchamps y, aunque no se quiso jugar del todo por una selección, sí dejó en claro quién es para él el mejor futbolista de la historia.

Sergio Pérez aseguró para los micrófonos de la Fórmula 1 que “es difícil escoger a uno” para la gran final en Nueva York, pero declaró su fanatismo por el capitán de la Albiceleste: “Por Argentina tengo mucho cariño. Con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar“.

Checo diciendo que lo más interesante del fin de semana es la final del Mundial 😭😭😭



Ya le vale la F1 (a mí también Checo 😭)



“Con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia, y con Messi, es el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo… pic.twitter.com/nSnUzZEw2a — Marie🌸 (@ma_fe79) July 16, 2026

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De esta manera, Checo dejó en claro que, bajo su criterio, Lionel Messi está por encima de otras estrellas como Cristiano Ronaldo, Diego Maradona o Pelé. La Pulga tiene el récord de más Balones de Oro ganados (8) y va por su segunda Copa del Mundo consecutiva.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026 y la carrera del GP de Bélgica?

Si bien ambos eventos se disputan el mismo día (domingo 19 de julio), los horarios no se pisan:

Carrera del Gran Premio de Bélgica: 07:00 hs

Final del Mundial 2026: 13:00 hs

Uso horario del centro de México.

En síntesis

Sergio Pérez: afirmó que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol.

afirmó que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. España vs Argentina: disputarán la gran final del Mundial 2026 en Nueva York.

disputarán la gran final del Mundial 2026 en Nueva York. 19 de julio: GP de Bélgica a las 07:00 y final del Mundial a las 13:00.