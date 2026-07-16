Mercedes no tiene rival en la temporada 2026, pero resta definir cuál de sus dos pilotos se quedará con el título.

La lucha por el campeonato de la Fórmula 1 está que arde. Cuando parecía que Kimi Antonelli no tendría rival, el italiano sufrió dos desperfectos en su coche tanto en Barcelona como en Silverstone y ahora George Russell está a tan solo 25 puntos.

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Salvo alguna sorpresa, la lucha por el título será entre los dos pilotos de Mercedes, pero hay incertidumbre por lo que pueda suceder. En este contexto, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial por el campeón de la temporada 2026 de la F1.

¿Qué dijo la IA sobre el campeón de la F1 en 2026?

“Aunque la experiencia de Russell y Hamilton es un factor de peso, mi predicción es que Kimi Antonelli ganará el Campeonato Mundial de Pilotos de 2026“, aseguró la Inteligencia Artificial tras ser consultada por Bolavip por el ganador del Campeonato.

Kimi Antonelli será el campeón en 2026, según la IA (Getty Images)

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De esta manera, según la IA, Kimi Antonelli se convertiría en el campeón más joven en la historia de la F1, superando a Sebastian Vettel, quien posee el récord con 23 años, 4 meses y 11 días desde a la temporada 2010, cuando se alzó con el título con Red Bull Racing.

Los 3 argumentos de la IA para elegir a Kimi Antonelli

El “Momentum”: Antonelli tiene una inercia imparable. Ser líder en tu segundo año completo en la categoría (y el primero con un coche verdaderamente dominante) demuestra una madurez impropia de su edad.

La política interna de Mercedes: Históricamente, cuando un equipo domina, el piloto que lidera en el parón de verano europeo suele recibir el estatus de piloto número uno. Si Antonelli sale airoso de Bélgica y Hungría, Mercedes volcará sus estrategias para protegerlo.

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