Aston Martin llega renovado al GP de Hungría 2026 y sueña con los puntos

El equipo de Silverstone consiguió una sola unidad en la temporada, pero esperan que esto cambie a partir de este fin de semana.

Aston Martin ha sido la gran decepción de la temporada 2026 de la Fórmula 1 hasta el momento. La escudería atravesó un calvario debido a serios problemas de fiabilidad, fallos en el sistema de baterías y vibraciones persistentes derivadas de la integración entre el chasis y la nueva unidad de potencia de Honda.

Publicidad

Así, el trabajo del prestigioso diseñador Adrian Newey quedó anulado y el equipo apenas pudo sumar un punto de la mano de Fernando Alonso en Gran Premio de Mónaco tras aprovechar una penalización contra Checo Pérez.

Fernando Alonso sumó el único punto de Aston Martin en 2026 (Getty Images)

No obstante, la escudería de Silverstone no se resignó y preparó una revolución técnica que se implementará a partir del GP de Hungría 2026, presentando prácticamente un monoplaza nuevo, al cual se refieren como una versión “B” del AMR26.

Publicidad

Las claves del paquete de mejoras de Aston Martin

Rediseño profundo: El paquete incluye un frontal nuevo, una aerodinámica completamente revisada y una nueva suspensión trasera que incluso incorpora conceptos pensados para el reglamento de 2027. Del coche original prácticamente solo se mantiene la suspensión delantera.

El paquete incluye un frontal nuevo, una aerodinámica completamente revisada y una nueva suspensión trasera que incluso incorpora conceptos pensados para el reglamento de 2027. Del coche original prácticamente solo se mantiene la suspensión delantera. Solución del sobrepeso: Se ha implementado un estricto programa para aligerar el coche, eliminando el severo sobrepeso con el que nació el prototipo a principios de año.

Se ha implementado un estricto programa para aligerar el coche, eliminando el severo sobrepeso con el que nació el prototipo a principios de año. Cambio de filosofía: En lugar de aplicar pequeños parches carrera a carrera, Newey identificó los errores estructurales del diseño inicial y decidió cortar por lo sano con un rediseño profundo.

En lugar de aplicar pequeños parches carrera a carrera, Newey identificó los errores estructurales del diseño inicial y decidió cortar por lo sano con un rediseño profundo. Estimaciones en el simulador: Las cifras que se manejan internamente sugieren que esta serie de mejoras aerodinámicas y de chasis podría suponer una ganancia espectacular de entre 2 y 2.5 segundos por vuelta, lo que les permitiría volver a pelear por entrar en la Q2 o incluso la Q3.

Hungría es solo el comienzo

Si bien se espera una importante mejoría en Aston Martin a partir del Gran Premio de Hungría, lo cierto es que esta sería la primera fase de la renovación. Y es que Honda -su proveedor de unidad de potencia- tiene programado introducir una importante evolución en el motor después del parón veraniego para reducir el déficit de velocidad, completando así el paquete completo del nuevo coche.

Mientras tanto, Aston Martin llega a Budapest con lo justo y con pocos repuestos. Sin emabrgo, si los datos en pista confirman lo visto en el túnel de viento, la escudería debería dejar de sufrir en el fondo de la parrilla luego del receso.

Publicidad

En síntesis