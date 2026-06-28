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Fórmula 1

George Russell ganó el GP de Austria 2026 y Antonelli fue tercero: las tablas de posiciones de la F1

El piloto británico de Mercedes consiguió su segunda victoria en la temporada y superó a Lewis Hamilton en el Campeonato de Pilotos.

George Russell ganó el Gran Premio de Austria de la F1
© Getty ImagesGeorge Russell ganó el Gran Premio de Austria de la F1

El Gran Premio de Austria 2026 llegó a su fin y Mercedes volvió a liderar de la mano de George Russell luego de lo que habia sido la reciente victoria de Lewis Hamilton (Ferrari) en Barcelona. El británico largó desde la pole tras una polémica clasificación y obtuvo su segunda victoria en la temporada.

Max Verstappen completó una gran carrera en el Red Bull Ring y terminó en el segundo lugar, mientras que el líder del Mundial Kimi Antonelli– completó el podio en la tercera posición para continuar en lo más alto.

Por otro lado, el piloto mexicano Checo Pérez abandonó en el amanecer de la carrera por problemas en su coche y el argentino Franco Colapinto no pudo recuperarse tras una mala largada y acabó 15°.

Resultado de la carrera del Gran Premio de Austria 2026

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Lando Norris (McLaren)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  20. Carlos Sainz (Williams) – DNF
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – DNF
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
Miembros del equipo Mercedes celebran la victoria de George Russell en Austria (Getty Images)

Miembros del equipo Mercedes celebran la victoria de George Russell en Austria (Getty Images)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 131 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
  4. Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 79 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 302 puntos
  2. Ferrari – 204 puntos
  3. McLaren – 159 puntos
  4. Red Bull Racing – 115 puntos
  5. Alpine – 57 puntos
  6. Racing Bulls – 44 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

En síntesis

  • George Russell ganó el Gran Premio de Austria 2026 desde la pole con Mercedes.
  • Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos con 171 puntos tras finalizar tercero.
  • Max Verstappen obtuvo el segundo lugar de la carrera en el Red Bull Ring.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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