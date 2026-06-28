El piloto británico de Mercedes consiguió su segunda victoria en la temporada y superó a Lewis Hamilton en el Campeonato de Pilotos.

El Gran Premio de Austria 2026 llegó a su fin y Mercedes volvió a liderar de la mano de George Russell luego de lo que habia sido la reciente victoria de Lewis Hamilton (Ferrari) en Barcelona. El británico largó desde la pole tras una polémica clasificación y obtuvo su segunda victoria en la temporada.

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Max Verstappen completó una gran carrera en el Red Bull Ring y terminó en el segundo lugar, mientras que el líder del Mundial –Kimi Antonelli– completó el podio en la tercera posición para continuar en lo más alto.

Por otro lado, el piloto mexicano Checo Pérez abandonó en el amanecer de la carrera por problemas en su coche y el argentino Franco Colapinto no pudo recuperarse tras una mala largada y acabó 15°.

Resultado de la carrera del Gran Premio de Austria 2026

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Carlos Sainz (Williams) – DNF Sergio Pérez (Cadillac) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

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Miembros del equipo Mercedes celebran la victoria de George Russell en Austria (Getty Images)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 puntos George Russell (Mercedes) – 131 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 79 puntos Lando Norris (McLaren) – 79 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 73 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 42 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 302 puntos Ferrari – 204 puntos McLaren – 159 puntos Red Bull Racing – 115 puntos Alpine – 57 puntos Racing Bulls – 44 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

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En síntesis