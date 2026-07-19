VIDEO: George Russell abandonó en la primera vuelta del GP de Bélgica tras tocarse con Hamilton

El piloto de Mercedes quedó afuera de la carrera tras un desafortunado accidente con su excompañero de equipo.

El Gran Premio de Bélgica 2026 finalizó muy rápido para George Russell. El piloto británico de Mercedes había logrado recortarle distancias a Kimi Antonelli en el campeonato, pero se quedó sin puntos en Spa-Francorchamps por un abandono tempranero.

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Russell no tuvo un buen inicio de carrera y, en su intento por recuperarse, realizó una maniobra arriesgada que terminó con su coche en la leca tras un toque con Lewis Hamilton en la primera vuelta. El de Ferrari pudo continuar, pero George no contó con esa suerte.

Finalmente, los comisarios consideraron que Hamilton tuvo responsabilidad en el accidente y el siete veces campeón de la Fórmula 1 recibió una sanción de cinco segundos.

El video del toque entre George Russell y Lewis Hamilton

Here's what happened to Russell on the opening lap 🎥



Contact between the Mercedes driver and Hamilton 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8W51zjlyg — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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Kimi Antonelli se puede alejar

George Russell había comenzado la carrera a 25 puntos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli. No obstante, el abandono del británico deja al italiano con grandes chances de alejaerse.

Antonelli largó primero y pudo mantener esa posición. Es decir, salvo que su coche sufra algún fallo, Kimi se alejará de Russell en la lucha por el Mundial de Pilotos 2026 de la F1.