Este fin de semana no hubo Fórmula 1, pero este domingo hubo un anuncio sobre la Máxima que alegró a un importante sector de los aficionados. Puntualmente, la desarrolladora Epic Games dio a conocer que la próxima colaboración de Fortnite será precisamente con la F1.
Este popular videojuego ha hecho cientos de colaboraciones con famosos, marcas de ropa, ligas deportivas y hasta firmas como Marvel. Sin embargo, ahora llegó el turno de la Fórmula 1. Este domingo se dieron los primeros adelantos y ya se dio a conocer la fecha en la que Fortnite estará teñido del Gran Circo.
Fecha de lanzamiento de la colaboración entre Fortnite y la F1
Tal como anució la cuenta oficial de Fortnite en las últimas horas, todos los ítems de la Fórmula 1 estarán disponibles en la tienda a partir del jueves 20 de noviembre. Los usuarios podrán obtener el traje de cada una de las 10 escuderías, además de paracaídas, picos y hasta emotes especiales.
El trailer extendido de Fortnite x F1
Aunque Fortnite solamente publicó un video corto de cuatro segundos. Ya hay videos más largos circulando en internet en el que se visualiza cómo serán las skins y todos los accesorios que podrán adquirir los jugadores a partir del 20 de noviembre.
