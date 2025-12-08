Sorpresa de último memento en la Fórmula 1. En medio de los festejos de McLaren por el bicampeonato, este lunes Telegraph confirmó que Helmut Marko no continuará en su cargo como asesor deportivo de Red Bull Racing. Luego de la victoria de Lando Norris en el Mundial 2025, el austriaco había puesto en duda su continuidad, pero hoy 8 de diciembre ya oficializaron su salida.

“Tendré una conversación y entonces veré qué hago. Es un conjunto complejo de diferentes cosas. Tengo que pensarlo bien y entonces ya veremos”, fuero las palabras de Marko tras la última carrera del año en Yas Marina Circuit. Sin embargo, lo que la prensa y los aficionados no imaginaban era que se confirmaría tan rápido su salida desde esa declaración.

Es importante mencionar que Helmut Marko ya tiene 82 años y anteriormente había revelado que su cuerpo ya empezaba a sufrir los largos viajes entre Grandes Premios. Además, venía de quedar en el ojo de la tormenta por hablar mal públicamente de Kimi Antonelli, motivo por el cual Red Bull tuvo que sacar un comunicado de disculpas.

Marko siempre ha tenido un estilo polémico e impopular a la hora de decir las cosas. Sin ir más lejos, el austriaco fue impiadoso con Checo Pérez en la temporada 2024, motivo por el cual los aficionados del tapatío no le tienen demasiada estima a Helmut, sino todo lo contrario.

¿Quién reemplazará a Helmut Marko?

A falta de confirmaciones oficiales, el candidato que pica en punta para tomar el lugar que ocupaba Helmut Marko como asesor en Red Bull sería Sebastian Vettel. El tetracampeón conoce el equipo mejor que nadie y de hecho el propio Marko se refirió a él como “el sucesor ideal” en abril de este mismo año.

Sebastian Vettel y Helmut Marko (GETTY IMAGES)

“Sería genial que un tipo como Sebastian Vettel tomara el relevo. Creo que sería el sucesor ideal. Tiene el lado del programa de jóvenes pilotos. Ya está trabajando con chicas aquí en los karts de Arabia Saudí, y por otro lado, está el gran liderazgo estratégico de un equipo de Fórmula 1″, manifestó Helmut en ese entonces para Sky Alemania.

Esto continúa con una tendencia de desarme en Red Bull. Todo empezó con las salidas de Adrian Newey y Jonathan Wheatley, pero a ellos le siguieron Checo Pérez, Christian Horner, Yuki Tsunoda y ahora Helmut Marko. La reestructuración es evidente y solo el tiempo dirá si Max Verstappen continuará liderando el proyecto.

