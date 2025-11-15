Mientras Ferrari es el equipo más valioso de la F1 con 6.4 billones, esto cuesta McLaren

No es un secreto que en la Fórmula 1 se mueven cifras de dinero estratosféricas. Pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton ganan más de 60 millones de dólares al año, un salario que los coloca entre los deportistas mejores pagos del mundo. Ahora bien, en las últimas horas el portal Sportico reveló el valor de las escuederías.

Según este medio especializado en deporte, Ferrari es el equipo más caro de la parrilla con una valoración de 6.4 billones de dólares. No obstante, esto no se ha visto reflejado en los resultados de esta temporada: no ganaron ninguna carrera y Lewis Hamilton ni siquiera consiguió podios, esto sin contar Sprint.

En contrapartida, la escudería más exitosa en 2025 está siendo McLaren. El equipo papaya ya ganó el Campeonato de Constructores (al igual que en 2024) y sus dos pilotos lideran el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ocupan el tercer lugar del ranking de valoración de Sportico con un costo de 4.73 billones.

Charles Leclerc y Lando Norris platican tras el GP de Brasil (GETTY IMAGES)

El segundo lugar del podio le pertenece a Mercedes con 5.88 billones. En este caso, el lugar de las Flechas Plateadas en este ranking coincide con su posición en el Campeonato de Constructores. Red Bull, por su parte, está cuarto en la tabla de valoración de Sportico y tercero en Constructores, por encima de Ferrari.

Ranking del valor de los equipos de la F1

Ferrari – 6.4 billones de dólares Mercedes – 5.88 billones de dólares McLaren – 4.73 billones de dólares Red Bull Racing – 4.32 billones de dólares Aston Martin – 3 billones de dólares Williams – 2.14 billones de dólares Alpine – 2.08 billones de dólares Racing Bulls – 2.05 billones de dólares Kick Sauber – 1.88 billones de dólares Haas – 1.68 billones de dólares

