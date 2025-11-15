Es tendencia:
Mientras Ferrari es el equipo más valioso de la F1 con 6.4 billones, esto cuesta McLaren

Sportico dio a conocer el valor de cada una de las 10 escuderías que conforman la parrilla de la Máxima en 2025.

Por Leandro Barraza

Pilotos de Ferrari y McLaren en la temporada 2025 de la F1
Pilotos de Ferrari y McLaren en la temporada 2025 de la F1

No es un secreto que en la Fórmula 1 se mueven cifras de dinero estratosféricas. Pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton ganan más de 60 millones de dólares al año, un salario que los coloca entre los deportistas mejores pagos del mundo. Ahora bien, en las últimas horas el portal Sportico reveló el valor de las escuederías.

Según este medio especializado en deporte, Ferrari es el equipo más caro de la parrilla con una valoración de 6.4 billones de dólares. No obstante, esto no se ha visto reflejado en los resultados de esta temporada: no ganaron ninguna carrera y Lewis Hamilton ni siquiera consiguió podios, esto sin contar Sprint.

En contrapartida, la escudería más exitosa en 2025 está siendo McLaren. El equipo papaya ya ganó el Campeonato de Constructores (al igual que en 2024) y sus dos pilotos lideran el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ocupan el tercer lugar del ranking de valoración de Sportico con un costo de 4.73 billones.

El segundo lugar del podio le pertenece a Mercedes con 5.88 billones. En este caso, el lugar de las Flechas Plateadas en este ranking coincide con su posición en el Campeonato de Constructores. Red Bull, por su parte, está cuarto en la tabla de valoración de Sportico y tercero en Constructores, por encima de Ferrari.

Ranking del valor de los equipos de la F1

  1. Ferrari – 6.4 billones de dólares
  2. Mercedes – 5.88 billones de dólares
  3. McLaren – 4.73 billones de dólares
  4. Red Bull Racing – 4.32 billones de dólares
  5. Aston Martin – 3 billones de dólares
  6. Williams – 2.14 billones de dólares
  7. Alpine – 2.08 billones de dólares
  8. Racing Bulls – 2.05 billones de dólares
  9. Kick Sauber – 1.88 billones de dólares
  10. Haas – 1.68 billones de dólares
En síntesis

  • Ferrari es la escudería más cara de F1 con una valoración de $6.4 billones.
  • McLaren, el equipo más exitoso en 2025, ocupa el tercer lugar del ranking de valor.
  • Mercedes es el segundo equipo más valioso con una cifra de $5.88 billones.
