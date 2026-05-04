Ferrari no recordará con cariño la carrera del Gran Premio de Miami 2026. El equipo de Maranello llegaba a esta cita con la esperanza de luchar por la victoria, pero Charles Leclerc finalizó octavo por una penalización y Lewis Hamilton apenas pudo conseguir un P6 tras sufrir daños en su coche durante la largada.

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Puntualmente, el siete veces campeón de la Fórmula 1 se vio afectado por un trompo de Max Verstappen y luego sufrió un toque con Franco Colapinto en la curva, un incidente que le hizo perder carga aerodinámica en las vueltas restantes.

No obstante, lejos de considerarlo una acción de carrera, Hamilton culpó a Colapinto y hasta le enseñó el dedo medio al argentino luego de sobrepasarlo en la carrera. Luego, en diálogo con la prensa, Lewis sostuvo: “El daño por Franco me hizo perder un montón de carga aerodinámica y desde ahí quedé en tierra de nadie”.

“Perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño”, añadió Hamilton sobre el toque. Y finalizó al respecto: “Sinceramente creo que sin el daño habríamos estado ahí en la pelea”.

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El momento en el que Hamilton le enseña el dedo medio a Colapinto

Tal como se observó en la cámara a bordo de Lewis Hamilton, el piloto británico de Ferrari le hizo un corte de mangas a Franco Colapinto luego de adelantarlo en plena carrera del Gran Premio de Miami 2026.

Hamilton le hizo 🖕a Colapinto ????!!! Kjjj genio si vos tuviste la culpa en el toque pic.twitter.com/vAeNh3RhmZ — Tino (@TinoCLeclerc) May 4, 2026

En síntesis

Lewis Hamilton finalizó sexto en el Gran Premio de Miami 2026 tras sufrir daños.

finalizó sexto en el tras sufrir daños. El británico de Ferrari culpó a Franco Colapinto por perder medio segundo de carga aerodinámica.

culpó a por perder medio segundo de carga aerodinámica. Charles Leclerc terminó en octava posición debido a una penalización durante la carrera.