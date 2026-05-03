Estaba a punto de terminar la primera mitad, cuando Cristian Borja tenía el balón y para salir avanzando, el lateral del Club América llevó el balón, pero justo cuando plantó su rodilla derecha, encima de él cayó Rodrigo López sin intención, por lo que inmediatamente el colombiano se dolió demasiado y pidieron las asistencias médicas.

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Cristian Borja abandona el partido

En la transmisión se pudo ver su rostro de dolor, por lo que se tapaba la cara con la camiseta aunque se notaba con lágrimas. Fue así como entraron en el “carrito de las desgracias” y lo retiraron del campo. Para salir, el futbolista no podía poner la pierna, por lo que hizo ver que la lesión era severa, incluso por la reacción de rivales y compañeros.

Así fue la lesión de Cristian Borja.



Pronta recuperación🙏🏼 pic.twitter.com/yyQDoWsIev — Luca🇲🇽 ᶠᵃⁿ (@Luca_MM7) May 3, 2026

Pablo Bennevendo se acercó al futbolista para darle ánimos y más tarde aparecieron sus compañeros, todos los de la banca se fueron hacia él, generando mucha expectativa sobre su lesión. En las imágenes que muestra Claro Sports, se puede ver cómo abandona el Estadio Azteca con rumbo a la ambulancia para irse directamente al hospital.

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¡DURA BAJA PARA EL AMÉRICA! ❌🤕🦅



Cristian Borja abandona el Estadio Azteca en ambulancia tras una fuerte jugada futbolera con Rodrigo López que le cayó sobre la rodilla pic.twitter.com/jlDl9RLcZF — Claro Sports (@ClaroSports) May 4, 2026

Primer reporte sobre la lesión de Cristian Borja

De acuerdo con León Lecanda en espera de los exámenes correspondientes todo parece indicar que se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior, por lo que requeriría cirugía inmediata. Esto llega en mal momento porque no hay muchas opciones en esa posición y sobre todo, porque tenía probabilidades del ir al Mundial con Colombia.

América 🦅



Este fue el momento de la grave lesión de rodilla derecha de Cristian Borja.



Por la mecánica, parece ser una ruptura de ligamentos, aunque habrá que esperar el parte médico oficial.



El jugador colombiano y el cuerpo médico sabían que era algo serio.@futpicante pic.twitter.com/khVJcilTwn — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 4, 2026

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¿Cuándo podría regresar?

Tomando esto en cuenta, se sabe que este tipo de situaciones dura de entre 6 a 9 meses de tratamiento, dependiendo de la operación. Por el momento, faltan detalles que aún se tienen que especificar y que seguramente el Club América lo dará a conocer a través de un reporte médico oficial respecto a lo que se haya determinado.

¿Se cae su fichaje a Medio Oriente?

De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, el jugador estaba siendo contemplado para una venta para el verano, por lo que esta lesión haría que el futbolista ya no pueda concretar su llegada al Medio Oriente y ahora se analizará su situación.

En síntesis

Cristian Borja abandonó el Estadio Azteca en ambulancia tras sufrir una lesión de rodilla derecha.

abandonó el en ambulancia tras sufrir una lesión de rodilla derecha. El reporte inicial indica una probable rotura de ligamento cruzado anterior que requeriría cirugía inmediata.

que requeriría cirugía inmediata. La recuperación de la lesión de Borja se estima entre 6 y 9 meses de duración.