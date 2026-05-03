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Primer reporte médico de Cristian Borja tras salir lesionado del Club América vs Pumas

El jugador del Club América tuvo que salir antes del término del primer tiempo por una lesión en la rodilla.

Primer reporte médico de Cristian Borja tras su lesión
© Manuel Velasquez/Getty ImagesPrimer reporte médico de Cristian Borja tras su lesión

Estaba a punto de terminar la primera mitad, cuando Cristian Borja tenía el balón y para salir avanzando, el lateral del Club América llevó el balón, pero justo cuando plantó su rodilla derecha, encima de él cayó Rodrigo López sin intención, por lo que inmediatamente el colombiano se dolió demasiado y pidieron las asistencias médicas.

Cristian Borja abandona el partido

En la transmisión se pudo ver su rostro de dolor, por lo que se tapaba la cara con la camiseta aunque se notaba con lágrimas. Fue así como entraron en el “carrito de las desgracias” y lo retiraron del campo. Para salir, el futbolista no podía poner la pierna, por lo que hizo ver que la lesión era severa, incluso por la reacción de rivales y compañeros.

Pablo Bennevendo se acercó al futbolista para darle ánimos y más tarde aparecieron sus compañeros, todos los de la banca se fueron hacia él, generando mucha expectativa sobre su lesión. En las imágenes que muestra Claro Sports, se puede ver cómo abandona el Estadio Azteca con rumbo a la ambulancia para irse directamente al hospital.

Primer reporte sobre la lesión de Cristian Borja

De acuerdo con León Lecanda en espera de los exámenes correspondientes todo parece indicar que se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior, por lo que requeriría cirugía inmediata. Esto llega en mal momento porque no hay muchas opciones en esa posición y sobre todo, porque tenía probabilidades del ir al Mundial con Colombia.

¿Cuándo podría regresar?

Tomando esto en cuenta, se sabe que este tipo de situaciones dura de entre 6 a 9 meses de tratamiento, dependiendo de la operación. Por el momento, faltan detalles que aún se tienen que especificar y que seguramente el Club América lo dará a conocer a través de un reporte médico oficial respecto a lo que se haya determinado.

¿Se cae su fichaje a Medio Oriente?

De acuerdo con la información de León Lecanda de ESPN, el jugador estaba siendo contemplado para una venta para el verano, por lo que esta lesión haría que el futbolista ya no pueda concretar su llegada al Medio Oriente y ahora se analizará su situación.

En síntesis

  • Cristian Borja abandonó el Estadio Azteca en ambulancia tras sufrir una lesión de rodilla derecha.
  • El reporte inicial indica una probable rotura de ligamento cruzado anterior que requeriría cirugía inmediata.
  • La recuperación de la lesión de Borja se estima entre 6 y 9 meses de duración.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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