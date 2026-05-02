Las condiciones climatológicas en Miami no estaban siendo las óptimas para poder disputar este domingo la carrera del Gran Premio, por lo que desde las primeras horas de este sábado 2 de mayo ya se había dado a conocer el rumor de que probablemente se cambiaría el horario de arranque para evitar temas por la tormenta eléctrica.

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Debido a esto, hoy por la tarde, ya se reveló por parte de la cuenta oficial de Fórmula 1 que la carrera habría tenido una modificación en su horario. La tormenta eléctrica estaba generando incertidumbre, por lo que en conjunto con la FIA se determinó que se adelantaría la hora de la carrera para evitar los pronósticos de lluvia.

Cambio de horario en el GP de Miami

De acuerdo con lo resuelto entre la FIA y la FOM, se habría determinado que ahora arrancaría a las 13:00 de la hora local, puesto que en la tarde habría tormentas eléctricas más intensas. Con esto, quieren prevenir la seguridad de los pilotos, aficionados y de staff, por lo que aunque estaba prevista para las 16:00 horas locales se actualizó.

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¿A qué hora es el GP de Miami en México?

Tomando en cuenta esto, ahora los horarios serían los siguientes:

México: 11:00 horas del centro

11:00 horas del centro Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Uruguay/ Paraguay: 14:00 horas

14:00 horas Costa Rica: 11:00 horas

11:00 horas Panamá/ Perú: 12:00 horas

12:00 horas Venezuela: 13:00 horas

En síntesis