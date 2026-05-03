La Fórmula 1 sufrirá una nueva modificación en la unidad de potencia. El reglamento de 2026 estableció un cambio brusco al darle protagonismo a la parte eléctrica del motor (50%), una implementación que recibió críticas por parte de pilotos, aficionados y expertos.

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El propio Max Verstappen definió a esta nueva F1 como la “Fórmula E con esteroides” y las quejas de los protagonistas no pasaron desapercibidas. De hecho, las autoridades confirmaron cambios en el reglamento tras una serie de reuniones en abril y ya se nota la diferencia entre el GP de Miami y las primeras tres carreras del calendario (sin pasar por alto que cada circuito es distinto).

No obstante, Mohammed ben Sulayem -Presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA)- fue más allá y prometió el regreso de los motores V8 a la Fórmula 1 en un futuro cercano.

Apretón de manos entre Max Verstappen y Mohammed ben Sulayem (Getty Images)

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La declaración de Mohammed ben Sulayem sobre los motores V8

El presidente de la FIA platicó con la prensa en medio del Gran Premio de Miami y sorprendió al afirmar: “El motor V8 va a volver. Al final del día, es cuestión de tiempo. En 2031, la FIA tendrá el poder para hacerlo, sin ningún voto de los fabricantes de unidades de potencia”.

Asimismo, Ben Sulayem adelantó que la potencia eléctrica tendrá una influencia mínima y cerró: “No es cuestión de ‘¿Necesito su apoyo?’. No, se hará. El V8 está llegando”.

Esta decisión fue muy bien recibida por los aficionados de la F1, quienes extrañan el rugido de los motores antiguos. De hecho, el propio Franco Colapinto utilizó un Lotus E20 de 2012 (con motor V8) en su exhibición en Buenos Aires y los presentes se deleitaron con el sonido de dicha unidad de potencia.

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En síntesis