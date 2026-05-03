¿Por qué no juegan Alexis Vega y Jesús Gallardo en Toluca vs. Pachuca por el Clausura 2026?

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Pachuca se enfrentan en el Estadio Nemesio Diez este domingo 3 de mayo desde las 19:16 horas (Ciudad de México). Ambos equipos buscarán iniciar la llave con el pie derecho.

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Para este partido, el director técnico Antonio Mohamed no contará con dos jugadores que son habituales titulares. El defensa Jesús Gallardo y el atacante Alexis Vega no serán de la partida y ni siquiera estarán en el banquillo. Los jugadores son convocados por Javier Aguirre para la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y no serán parte de la Liguilla.

¿Quiénes serán los reemplazos de Alexis Vega y Jesús Gallardo en Toluca vs. Pachuca?

Con esta noticia, el mediocampista Alek Álvarez y el volante Pavel Pérez serían los elegidos para reemplazar a sus compañeros en este duelo de la fase final de la Primera División de México. Los tres intentarán tener buenos minutos para sumar consideración con el DT de cara a los desafíos venideros.

¿Cuál será la alineación de Toluca vs. Pachuca sin Alexis Vega y Jesús Gallardo?

Sin Alexis Vega y Jesús Gallardo, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Felinos: González; Barbosa, Méndez, Del Villar, ÁLvarez; Ruiz, Romero; Pérez, Córdova, Angulo; y Paulinho.